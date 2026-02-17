Το ΔΙΠΑΕ αποχαιρετά την Επίτιμη Διδάκτορά του Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές των βυζαντινών σπουδών διεθνώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας παγκοσμίως.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αναγορεύθηκε σε Επίτιμη Διδάκτορα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, στις 7 Μαΐου 2011, στη Μονή Λαζαριστών, σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού, σε αναγνώριση της προσφοράς της στη Βυζαντινή Ιστορία και στην Εκπαίδευση.

Ο Πρύτανης, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου και σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τιμώντας τη μνήμη της Ελληνίδας διανοούμενης και ερευνήτριας με διεθνές κύρος, σημειώνει: «Το έργο και η παρακαταθήκη της θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να φωτίζουν την ακαδημαϊκή κοινότητα παγκοσμίως».