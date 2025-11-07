MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου μετατρέπεται σε Σχολείο-Κόμβο Υγείας για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου μετατρέπεται σε Σχολείο-Κόμβο Υγείας, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Από τον Νοέμβριο έως τις 17 Δεκεμβρίου 2025, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, παιδιά, έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις που συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση, τη θεωρία με την πράξη.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν ενεργά το Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής, τα Εργαστήρια Διοίκησης Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού και Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Με οδηγό την επιστήμη και εργαλείο τη συμμετοχική εκπαίδευση, οι δράσεις στοχεύουν στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και στην υιοθέτηση ενός ενεργητικού τρόπου ζωής από τα παιδιά και τους εφήβους.

Όσες/Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου (Αγίου Αθανασίου 36), μπορούν να εγγραφούν στις αντίστοιχες φόρμες που παρατίθενται στο αναλυτικό πρόγραμμα: https://drive.google.com/file/d/1RmNdNGr189CzC76YIwXh1vu6OUQ8b7sf/view

Η Εθνική Δράση για την Παιδική Παχυσαρκία αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU. Πρόκειται για το πρώτο ολιστικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε πανελλαδική κλίμακα και καλύπτει τις ανάγκες παιδιών από 0 έως 17 ετών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην πρόληψη μέσω υγιεινής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον σύνδεσμο: https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/i-drasi/

