Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πέρασε με “Άριστα” την αξιολόγηση ποιότητας της ΕΘΑΑΕ

Την επαναπιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τα επόμενα πέντε χρόνια αποφάσισε το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), επιβεβαιώνοντας την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2026, το σύστημα ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πιστοποιείται με διάρκεια ισχύος από τις 9 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2031.

Η πιστοποίηση βασίστηκε στην Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η οποία διαπίστωσε ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως τόσο με το Πρότυπο Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ όσο και με τις ευρωπαϊκές αρχές διασφάλισης ποιότητας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων σημείων που ανέδειξε η Επιτροπή είναι η εδραιωμένη κουλτούρα ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, η ενεργή συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης και η υψηλή διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία.

Στην Έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα ισχυρά χαρακτηριστικά του Ιδρύματος, με έμφαση στη διεθνή προοπτική του, όπου καταγράφηκαν: ισχυρή ενσωμάτωση ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας, ευθυγράμμιση διαδικασιών με τις κατευθυντήριες γραμμές ESG, ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δικτύων, συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες αξιολόγησης. Η Επιτροπή σημείωσε ότι το σύστημα ποιότητας του Αριστοτελείου υποστηρίζει ουσιαστικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής και συνεχάρη το Ίδρυμα για την «άριστη ανταπόκριση» στη διαδικασία πιστοποίησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία αξιοποίησης των συστάσεων για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του.

Η επαναπιστοποίηση αποτελεί κρίσιμο δείκτη αξιοπιστίας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, καθώς επιβεβαιώνει ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις διοικητικές του διαδικασίες.

Παράλληλα, η εξέλιξη ενισχύει τη διεθνή θέση του Ιδρύματος, καθώς η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη συνεργασιών, τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και την προσέλκυση φοιτητριών και φοιτητών, καθώς και ερευνητικών συνεργασιών από το εξωτερικό.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε:

«Η επιτυχής πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή αναγνώριση για το Ίδρυμά μας και επιβεβαιώνει τη συστηματική και συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας του.

Η αξιολόγηση αποτυπώνει την ισχυρή κουλτούρα ποιότητας που έχει εμπεδωθεί σε όλα τα επίπεδα του Πανεπιστημίου, τη διαφάνεια στις διαδικασίες μας, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή μας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση της διεθνούς διάστασης του Αριστοτελείου, της εξωστρέφειας και της εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια ώστε η ποιότητα να παραμένει βασικός πυλώνας ανάπτυξης, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική και ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση».