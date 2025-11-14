Το ΑΠΘ στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας για το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται κονδύλια ύψους 10 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, επέλεξε την κοινοπραξία Allwaters -στην οποία συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ως ιδρυτικός εταίρος- για να ηγηθεί του EIT Water, της νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (KIC), η οποία θα ασχοληθεί με την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στους τομείς του νερού, της θάλασσας, της ναυτιλίας και των οικοσυστημάτων.

Το EIT Water θα επιταχύνει την εξεύρεση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις οι οποίες ασκούνται στα συστήματα ύδρευσης της Ευρώπης, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην κυκλική χρήση του νερού.

Η ερευνητική ομάδα της κοινοπραξίας Allwaters του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελείται από τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ευστράτιο Στυλιανίδη, τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Λεωνίδα Ντζιαχρήστο, τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας Θοδωρή Καραπάντσιο και τον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας Θανάση Τσίκληρα.

«Είμαστε υπερήφανοι που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε αυτή την πρωτοποριακή κοινοπραξία, η οποία στοχεύει να αντιμετωπίσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της Ευρώπης και του πλανήτη γύρω από το νερό, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το ζήτημα της βιώσιμης διαχείρισης του νερού αποτελεί, άλλωστε, προτεραιότητα ζωής και για τη χώρα μας» αναφέρουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της κοινοπραξίας Allwaters.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο για τη μακρόχρονη συμβολή του στην έρευνα και την καινοτομία στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το εξαιρετικής σημασίας ευρωπαϊκό εγχείρημα ως μέλος του Steering Committee της Κοινοπραξίας, συνδιαμορφώνοντας τη στρατηγική και τις προτεραιότητές της νέας αυτής ευρωπαϊκής πλατφόρμας καινοτομίας.

Το EIT Water συγκεντρώνει περισσότερους από 50 κορυφαίους οργανισμούς – πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς – από 24 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος γνώσης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας για τη διαχείριση του νερού και τη μετάβαση σε μια κυκλική «γαλάζια» οικονομία.

Η συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας, αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο του Πανεπιστημίου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και ενισχύει τη θέση του στην πρωτοπορία της έρευνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο EIT Water δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό έργο. Είναι ένα έργο ζωής, ένα ορόσημο στη συλλογική μας προσπάθεια να εξασφαλίσουμε το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη: το νερό. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιό μας συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης της γνώσης, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας» υπογραμμίζει η ερευνητική ομάδα της κοινοπραξίας Allwaters.

Με τη συμμετοχή του στο EIT Water, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, των πλημμυρών, της ρύπανσης και του μετριασμού των κλιματικών επιπτώσεων, καθώς και στη δημιουργία νέων τεχνολογιών, δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ευκαιριών στον πιο κομβικό τομέα βιωσιμότητας της σύγχρονης εποχής.

«Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, ως μέλος της κοινοπραξίας, στήριξε ουσιαστικά αυτή την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στη διερεύνηση λύσεων για τα ζητήματα βιώσιμης διαχείρισης του νερού στη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και την Ελλάδα» καταλήγει η ερευνητική ομάδα της κοινοπραξίας Allwaters.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eit.europa.eu/sites/default/files/2025-11/Water%20Factsheet_winning%20consortia.pdf