To 64ο Δ.Σ Θεσσαλονίκης στη δράση “Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό”

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργανώνουν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.

Το 64ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην πανελλαδική αυτή κινητοποίηση με δράση που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 10.30πμ έως τις 11.15πμ, στην παιδική χαρά που βρίσκεται έμπροσθεν του εμπορικού One Salonica, επί της οδού Κώττα Ρούλια.

Η υλοποίηση της πανελλαδικής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η δράση έχει ως τίτλο και ταυτόχρονα ως κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό».

Η φετινή ανταπόκριση αποτυπώνεται σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα: καταγράφηκαν πάνω από 1.000 συμμετοχές σχολείων, ενώ στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής περιλαμβάνονται περίπου 41.500 μαθητές/τριες και 4.400 εκπαιδευτικοί.

Ανήμερα της 6ης Μαρτίου, η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση θα δώσει το δυναμικό της παρών κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες πόλεων και οικισμών, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία στις 11.00πμ ακριβώς, πανελλαδικά. Η κοινή οπτική ταυτότητα της δράσης υποστηρίζεται από ενιαία αφίσα που πλαισιώνει τις δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων.

Το 64ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Μαζαράκη 1) θα συμμετέχει στην πανελλαδική πρωτοβουλία, υλοποιώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και τη στάση μηδενικής ανοχής στη βία και τον εκφοβισμό.

Παιδαγωγική προσέγγιση

Η προσέγγιση στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών (π.χ. παιχνίδι ρόλων/δραματοποίηση, εικαστικές και μουσικές δράσεις, δημιουργική γραφή, στοχευμένες συζητήσεις), με στόχο να αναγνωρίζουν καταστάσεις βίας/εκφοβισμού, να κατανοούν τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν, να ενδυναμώνονται. να ζητούν βοήθεια και να στηρίζουν τους/τις συμμαθητές/τριές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

blogs.sch.gr/64dsthess/

Email: mail@64dim-thess.thess.sch.gr