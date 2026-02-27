Θεσσαλονίκη: Υφαντά από νήματα έφτιαξαν στον αργαλειό παιδιά δημοτικού στο Ωραιόκαστρο

Τα νήματα έπιασαν στα χέρια τους πριν λίγες μέρες παιδιά δημοτικού σχολείου που άρχισαν να τα τοποθετούν στον αργαλειό, να χρησιμοποιούν τη σαϊτα και το χτένι και να πλέκουν με τα ίδια τους τα χέρια ένα ύφασμα, πάνω σε μια παραδοσιακή χειροκίνητη μηχανή ύφανσης που έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια.

Τις ρίζες αυτές γνώρισαν λίγο νωρίτερα, μέσα από την επαφή τους με βιβλία που περιέγραφαν τις αναφορές του Ομήρου στην Πηνελόπη που έραβε και ξήλωνε στον αργαλειό της, τα λινά που παρασκευάζονταν στην αρχαία Αύγυπτο για να τυλίξουν τις μούμιες των νεκρών Φαραώ αλλά και τα υφαντά που έφτιαχναν στα πιο κοντινά χρόνια οι γυναίκες, περνώντας την τέχνη από τη γιαγιά στην κόρη και την εγγονή. Όλα αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο της δράσης με θέμα «Αργαλειός: νήματα και υφασματοϊστορίες» που υλοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου.

«Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε αυτό που έβλεπαν μπροστά τους τα παιδιά με το βιβλίο, την ιστορία και όσα περιγράφονται σε αυτήν για τον αργαλειό, σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου, από την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Αίγυπτο μέχρι και τα πιο νεότερα χρόνια στην Ελλάδα, οπότε οι γυναίκες έφτιαχναν υφαντά στον αργαλειό αλλά και την βιομηχανική επανάσταση οπότε σταμάτησε η χρήση του» επισήμανε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εξωστρέφειας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Χριστίνα Αλίρη. Η ίδια ανέφερε ότι η όλη προσπάθεια του δήμου έχει στόχο να φέρει τα μικρά παιδιά κοντά στη βιβλιοθήκη και με τον τρόπο αυτό να μάθουν για την ιστορία, την παράδοση και τη λαογραφία ενώ όπως σχολίασε, ο πιο ιδανικός τρόπος για να συμβεί αυτό είναι ο συνδυασμός της πληροφορίας και της γνώσης με τη δράση. Όσο για τις αντιδράσεις των παιδιών τόνισε: «ήταν όλα πολύ ενθουσιασμένα, κυρίως επειδή ενεπλάκησαν σε μια κατασκευή με την οποία δεν είχαν έρθει νωρίτερα σε επαφή. Τους άρεσε, άλλωστε, πάρα πολύ το γεγονός ότι έφτιαξε κάθε παιδί με τα ίδια του τα χέρια ένα υφαντό σουβέρ, που πήραν μόλις τελείωσε η δράση για να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι τους».

Μια δωρεά, μια δράση Future Library και μια ιδέα των βιβλιοθηκονόμων

Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της δράσης «Αργαλειός: νήματα και υφασματοϊστορίες» έλαβαν οι βιβλιοθηκονόμοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ωραιοκάστρου Γεωργία Τσολακίδου, Κατερίνα Ευθυμιάδη και Ελένη Γκόντα. «Και τα αγόρια και τα κορίτσια που συμμετείχαν, εντυπωσιάστηκαν από την κατασκευή παρότι στο παρελθόν ο αργαλειός θεωρούνταν μια κοριτσίστικη εργασία και μάλιστα παλιακή. Μας παραξένεψε ακόμη το ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά για μια κατασκευή, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η νέα γενιά ασχολείται ιδιαίτερα κυρίως με την τεχνολογία αλλά και η επιμονή τους για να ολοκληρώσουν τα υφαντά τους, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η κ. Τσολακίδου η οποία μετέφερε τις θετικές εντυπώσεις και των εκπαιδευτικών που συνόδευαν πενήντα παιδιά από τρία διαφορετικά σχολεία της περιοχής.

Η ίδια ανέφερε ότι για τη δράση χρησιμοποιήθηκε ένας ξύλινος παραδοσιακός αργαλειός ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από 15 χρόνια μετά από παραγγελία που είχε δώσει σε έναν επιπλοποιό η εθελόντρια της δημοτικής βιβλιοθήκης, νηπιαγωγός, Πόπη Αρβανιτίδου, με αφορμή την πραγματοποίηση της δράσης «Ξήλωνε και έραβε» του προγράμματος Future Library, το οποίο υλοποιήθηκε τότε στην περιοχή με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η κ. Αρρβανιτίδου δώρισε στον δήμο Ωραιοκάστρου τον αργαλειό, ο οποίος ενεργοποιήθηκε και πάλι τώρα για την δράση με τους μαθητές.



Από την πλευρά της η βιβλιοθηκονόμος Κατερίνα Ευθυμιάδη επισήμανε το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών και για τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν και φτάνουν μέχρι τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, τότε που τα κορίτσια ύφαιναν τα προικιά τους και πιο πλούσια θεωρούνταν η γυναίκα με τα περισσότερα υφαντά. «Ήταν οι εποχές που οι άνδρες περίμεναν τις γυναίκες να τελειώσουν τη δουλειά τους στον αργαλειό και να βγουν έξω για να τους δουν» συμπλήρωσε.



Το πρόγραμμα των δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ωραιοκάστρου θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με παρουσίαση του βιβλίου της κ. Ευθυμιάδη τον Μάρτιο για τα παιδιά του Ωραιοκάστρου αλλά και με εκδηλώσεις τον Απρίλιο για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Παράλληλα υπάρχουν σκέψεις για την επανάληψη της δράσης με τον αργαλειό και την επόμενη σχολική χρονιά.