Θεσσαλονίκη: “Κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει με φόβο” – Συγκινητικό βίντεο από μαθητές δημοτικού στο Πλαγιάρι κατά της σχολικής βίας

Ένα ξεχωριστό βίντεο με στόχο να μεταδώσουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης δημιούργησαν οι μαθητές και οι δασκάλες του Δ1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου, με αφορμή την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Τα παιδιά εκφράζουν την ανάγκη για ένα σχολείο γεμάτο σεβασμό, αποδοχή και φιλία. Το μήνυμα που στέλνουν είναι ξεκάθαρο: κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του και κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει με φόβο στο σχολικό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, προωθώντας αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μαθητών.

Οι δημιουργοί της δράσης καλούν όλους να παρακολουθήσουν το βίντεο και να συμβάλουν στη διάδοση του μηνύματος, ώστε η φιλία και ο σεβασμός να φτάσουν σε κάθε σχολείο.

Συντελεστές: Γκόλνα Αναστασία, Μολώνη Νίκη, Πολυμέρη Κατερίνα.

Δείτε το βίντεο: