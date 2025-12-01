Τελετή Βράβευσης στη μνήμη των Ηλία και Δημητρίου Καραντώνη σήμερα στο ΑΠΘ

Τελετή Βράβευσης στη μνήμη των Ηλία και Δημητρίου Καραντώνη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 9.30, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της τελετής της ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής.

Το χρηματικό βραβείο, ύψους 3.000 ευρώ, θα δοθεί στην απόφοιτη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής, Άννα Κολίτση, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και την αποφοίτησή της στα τέσσερα χρόνια από το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής, από το 2013 και κάθε χρόνο, δίνεται χρηματικό βραβείο σε τελειόφοιτο/η της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη μνήμη του Καθηγητή του Αριστοτελείου Ηλία Καραντώνη και του Δημητρίου Καραντώνη, Διδάκτορα του Δικαίου της Σχολής Νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tübingen και πτυχιούχου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Καραντώνη

Ο Δημήτριος Καραντώνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20.12.1977 και απεβίωσε στις 26.02.2011. Ήταν υιός του Ηλία Καραντώνη, διατελέσαντος Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, και της Κυριακής Καραντώνη, Καθηγήτριας στη Μέση Εκπαίδευση. Μετά την αποφοίτησή του από το 6ο Λύκειο Καλαμαριάς, σπούδασε Κοινωνική Οικονομική στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Έμπερχαρτ-Καρλ του Tübingen της Γερμανίας. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του πτυχιούχου οικονομολόγου, με γενικό βαθμό «Λίαν καλώς». Η διπλωματική του εργασία, με τίτλο «Η ελληνική πολιτική ανταγωνισμού», αξιολογήθηκε με άριστα. Τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του τις εκπλήρωσε την περίοδο 2005-2006. Τον Νοέμβριο του 2006 έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμπερχαρτ-Καρλ του Tübingen Γερμανίας. Παρακολούθησε με ιδιαίτερη επιτυχία τα προαπαιτούμενα νομικά μαθήματα, έγραψε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η σημασία των τεκμηρίων στον γερμανικό και ελληνικό έλεγχο των συγχωνεύσεων» και ανακηρύχθηκε την 30ή Ιουνίου 2010 Διδάκτορας του Δικαίου, με γενικό βαθμό άριστα.

Τον Ιανουάριο του 2011 απέστειλε στο περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» μελέτη με τίτλο «Η οικονομική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγχωνεύσεων». Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου» (τόμος ΞΒ’ του 2011). Η επόμενη εργασία του, με θέμα τη σύγκριση των θεωρητικών συστημάτων του F.A. von Hayek και του Κ. Καστοριάδη αναφορικά με τον τρόπο γένεσης των θεσμών, παρέμεινε -λόγω του πρόωρου θανάτου του- ημιτελής.