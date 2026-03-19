ΣτΕ: Υποχρεωτικό εναλλακτικό μάθημα για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας να λάβει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλους και όλες τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας που το επιθυμούν.

Αναλυτικότερα, η 7μελης σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με δύο αποφάσεις της, ζητάει να εκδοθούν οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις που θα αφορούν την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, έτσι ώστε από το τρέχον σχολικό έτος και εφεξής να διδάσκεται απρόσκοπτα.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ (με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Μακρή και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Οδυσσέα Σπαχή) έκρινε, σε συνέχεια προηγουμένων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι «είναι παράνομη η παράλειψη της διοικήσεως να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος εναλλακτικού προς τα θρησκευτικά σε όσους μαθητές το επιθυμούν».

Παράλληλα, το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου «να συμμορφωθεί και να προβεί από το τρέχον σχολικό έτος (2025-2026) και τα εφεξής σχολικά έτη, σε όλες οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες και, ειδικότερα, στην έκδοση όλων των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος προς το μάθημα των Θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, την ένταξη του εναλλακτικού μαθήματος στο αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα και τη χρήση των πρόσφορων μέσων διδασκαλίας βάσει της τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνιών (ψηφιακών συστημάτων/ τηλεδιδασκαλίας), ώστε να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος σε όλους/όλες τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας που το επιθυμούν».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει από το 2019 ότι το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να οργανώσει εναλλακτικό μάθημα για όσους λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, ορίζοντας μάλιστα ότι ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία του μαθήματος, των βιβλίων κ.λπ. εκπνέει με την λήξη του σχολικού έτους 2022-2023 προκειμένου να ξεκινήσει να διδάσκεται το σχολικό έτος 2023-2024.

Μεταγενέστερα, το 2025, το ΣτΕ με δύο αποφάσεις του (2417 και 2418/2025) είχε κάνει δεκτές δύο αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει γονείς και μαθήτριες για την παράλειψη του Υπουργείου Παιδείας να εξασφαλίσει το εναλλακτικό μάθημα αντί για Θρησκευτικά, κάτι που το υπουργείο όφειλε να το έχει οργανώσει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συμβούλιο της Επικρατείας Υπουργείο Παιδείας

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Χρήστος Μενιδιάτης: Ήθελε να αφήσει το όνομα του, έδινε πάρα πολύ σημασία στην υστεροφημία του

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε, δεν ήμουν μπροστά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Super 3 στη Χαριλάου, στη σκιά της δολοφονίας του Κλεομένη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 48χρονο που έπαθε ανακοπή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: 16χρονος είχε μετατρέψει το δωμάτιό του σε εργαστήριο παρασκευής κροτίδων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του ΠΑΟΚ στον Βόλο για τον αγώνα της Κυριακής