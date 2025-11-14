Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ για την 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Έκφραση της βαθύτερης ανάγκης της ελληνικής κοινωνίας για ελευθερία και αξιοπρέπεια

“Πενήντα δύο χρόνια μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, σε μια εποχή που η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει πολλούς και ασύμμετρους κινδύνους, το μήνυμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο και ζωντανό”, αναφέρουν σε μήνυμά τους οι Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ για την 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών:

“Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τιμούν τη μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος, μιας εξέγερσης που αποτέλεσε μια κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η οποία συμβολίζει τον διαχρονικό αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία, παιδεία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Πενήντα δύο χρόνια μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, σε μια εποχή που η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει πολλούς και ασύμμετρους κινδύνους, το μήνυμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο και ζωντανό. Η εξέγερση των φοιτητών και των φοιτητριών υπήρξε έκφραση της βαθύτερης ανάγκης της ελληνικής κοινωνίας για ελευθερία και αξιοπρέπεια, καθώς και για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό, προσανατολισμένο στις αξίες της γνώσης και της δημοκρατικής συμμετοχής.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο δημόσιο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας, ως θεματοφύλακας της ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της κοινωνικής ευθύνης, εκατό χρόνια από την ίδρυση και τη λειτουργία του, συνεχίζει να υπηρετεί τις ίδιες αρχές και αξίες, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, τον διάλογο, την καινοτομία και την έρευνα επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιστορική συνείδηση και η συλλογική μνήμη, καθώς και να μεταδοθεί το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στις νεότερες γενιές”.