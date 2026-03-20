Πανελλαδική στάση εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε δίωρη πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί όλης της χώρας την Πέμπτη 26 Μαρτίου, εκφράζοντας την οργή τους για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες.

Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε ο πρόσφατος θάνατος εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, με το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζει, περιβάλλον εργασίας και την επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για αποτέλεσμα της «διαχρονικής υποβάθμισης» του εκπαιδευτικού έργου. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εστιάζει στα εξής προβλήματα:

  • Εργασιακή εξουθένωση: Αυξημένη γραφειοκρατία, ψυχολογική επιβάρυνση και εντατικοποίηση της εργασίας
  • Ελλείψεις προσωπικού: Υποχρεωτικές υπερωρίες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών λόγω των χιλιάδων οργανικών κενών
  • Συνθήκες στις τάξεις: Πολυπληθή τμήματα και σύνθετα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντανακλώνται στο σχολικό περιβάλλον

Σοφία Χρηστίδου

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Μεξικό: Ο στρατός σκοτώνει ένδεκα φερόμενους ως κακοποιούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αθήνα: Πρόστιμο 2000 ευρώ σε οδηγό που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στον Λυκαβηττό

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Εκατομμυριούχος: Συγκίνηση και δάκρυα στον “αέρα” – “Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Σφράγισε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Σοκ στην Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής, δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους