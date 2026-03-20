Πανελλαδική στάση εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

Σε δίωρη πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί όλης της χώρας την Πέμπτη 26 Μαρτίου, εκφράζοντας την οργή τους για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες.

Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε ο πρόσφατος θάνατος εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, με το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζει, περιβάλλον εργασίας και την επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για αποτέλεσμα της «διαχρονικής υποβάθμισης» του εκπαιδευτικού έργου. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εστιάζει στα εξής προβλήματα: