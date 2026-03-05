ΠΑΜΑΚ: Οι επισημάνσεις του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης επί του νομοσχεδίου για την Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Θετικές επισημάνσεις αλλά και ενστάσεις και προβληματισμοί διατυπώνονται στην τοποθέτηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Στην ομόφωνη απόφαση του Τμήματος, που χθες εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΑΜΑΚ, αναγνωρίζεται ότι η διαβάθμιση των σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα όλης της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας εδώ και δεκαετίες και υπό την έννοια αυτή, η πρόβλεψη μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για την διαβάθμιση των σχολών ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ σε σχολές παροχής τίτλου σπουδών επιπέδου 5 κρίνεται θετική, όπως και η διαβάθμιση της ΑΣΠΤ σε Σχολή ΑΕΙ επιπέδου 6. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο αίτημα να μη θιγούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των υφιστάμενων ΑΕΙ που θεραπεύουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στην αναγκαιότητα να προβλεφθεί η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού στη νέα Σχολή, με την επισήμανση ότι «τίποτε από αυτά δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου».

Περαιτέρω σημειώνεται ότι πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου είναι εξαιρετικά ασαφείς, όπως π.χ. ποια ακριβώς κριτήρια θα πρέπει να καλύπτουν τα υφιστάμενα ιδρύματα προκειμένου να μετεξελιχθούν σε ΑΣΚΕ ή ΑΣΜΕ , ενώ ως «εξαιρετικά προβληματικές» χαρακτηρίζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 και 49, «με τις οποίες προδήλως καταστρατηγείται το άρθρο 78Α παρ. 3, 4 και 5 του Νόμου 4957/2022»

Στην τοποθέτησή του το Τμήμα καταλήγει με τη δήλωση ότι θα προφυλάξει «με κάθε μέσο, ένδικο και άλλο, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, τη λειτουργία των προγραμμάτων του, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης φοιτητών και προσωπικού».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Τμήματος του ΠΑΜΑΚ επί του ν/σ του υπουργείου Παιδείας έχει ως εξής:

Η διαβάθμιση των σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα όλης της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας εδώ και δεκαετίες. Υπό την έννοια αυτή, η πρόβλεψη μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για την διαβάθμιση των σχολών ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ σε σχολές παροχής τίτλου σπουδών επιπέδου 5 κρίνεται θετική. Επίσης θετική κρίνεται και η ένταξη όλων αυτών των φορέων στο Υπουργείο Παιδείας, διότι θα είναι πλέον δυνατή η συνολική εποπτεία και συντονισμός της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και η αποφυγή κάθε είδους ανισοτήτων σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, στα κριτήρια επιλογής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, στην ανάγκη πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, στις προδιαγραφές κτιρίων και υποδομών κλπ. Θετική επίσης κρίνεται και η διαβάθμιση της ΑΣΠΤ σε Σχολή ΑΕΙ επιπέδου 6. Εξακολουθεί όμως να αναζητείται η μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση της νέας Σχολής σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Νόμου 4957/2022, τη στιγμή που π.χ. τα μουσικά αντικείμενα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης θεραπεύονται εδώ και χρόνια όχι μόνο από το ΤΜΕΤ (και μάλιστα στην ίδια πόλη) αλλά και από άλλα λειτουργούντα μουσικά Τμήματα ΑΕΙ, και μάλιστα και στους τρεις κύκλους σπουδών. Στη μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς, πού ακριβώς συνίσταται η διαφορά ανάμεσα στο σκοπό της Α.Σ.Π.Τ, όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου και στο ιδρυτικό ΦΕΚ του ΤΜΕΤ, το οποίο υπηρετεί τη Μουσική Επιστήμη και Τέχνη εδώ και 30 χρόνια. Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΘΑΑΕ, η ίδρυση ενός νέου Τμήματος πρέπει να γίνεται, μεταξύ άλλων, «με βάση τον υφιστάμενο ακαδημαϊκό χάρτη… θα πρέπει να εξηγείται σε τί διαφοροποιείται το προτεινόμενο από τα υφιστάμενα Τμήματα και πώς επηρεάζεται από τη σημερινή κατάσταση του ακαδημαϊκού χάρτη στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο». Εξαιρετικά θετικό κρίνεται ότι το Υπουργείο αποδέχεται, επιτέλους, ότι η εισαγωγή σε καλλιτεχνικά Τμήματα παραστατικών τεχνών μπορεί και πρέπει «να πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (άρθρο 9, παρ. 2). Αυτονόητο συνεπώς είναι να επεκτείνει την εφαρμογή αυτού του συστήματος και σε υφιστάμενα τμήματα ΑΕΙ που θεραπεύουν, μεταξύ άλλων, τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΜΕΤ από την ίδρυσή του, για λόγους ισονομίας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε σε συναντήσεις των Προέδρων καλλιτεχνικών Τμημάτων των υφιστάμενων ΑΕΙ με την ηγεσία του Υπουργείου, είτε από διαρροές σε επίσημες ιστοσελίδες θεμάτων Παιδείας και εκπαίδευσης, υπήρχε σαφής δέσμευση από πλευράς Υπουργείου ότι α) δεν θα θιγούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των υφιστάμενων ΑΕΙ που ήδη εδώ και 30 χρόνια θεραπεύουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα και β) ότι ελάχιστη και απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού στη νέα Σχολή θα είναι η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τίποτε από αυτά δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ που θεραπεύουν ίδια γνωστικά αντικείμενα δεν μπορεί να υπάγονται σε διαφορετικά κριτήρια εκλογής και εξέλιξης. Διαφορετικά, θα πρέπει να εξηγήσει το Υπουργείο, με ποιον τρόπο θα συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα εκλεκτόρων των Τμημάτων μέλη ΔΕΠ με εντελώς διαφορετικά κριτήρια εκλογής και εξέλιξης. Επιπλέον, η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 143 του Ν 4957/2022 αποτελεί ήδη ειδική πρόβλεψη του Νόμου για τα γνωστικά αντικείμενα των παραστατικών τεχνών σε σχέση με τις διατάξεις εκλογής των υπόλοιπων μελών ΔΕΠ. Η προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 12 του σχεδίου νόμου) αποτελεί την εξαίρεση της εξαίρεσης για τα ίδια ακριβώς γνωστικά αντικείμενα. Πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου είναι εξαιρετικά ασαφείς, όπως π.χ. ποια ακριβώς κριτήρια θα πρέπει να καλύπτουν τα υφιστάμενα ιδρύματα προκειμένου να μετεξελιχθούν σε ΑΣΚΕ ή ΑΣΜΕ (μέρος Γ΄ και μέρος Δ΄ του Νομοσχεδίου), ποια η διαφορά μελών ΔΕΠ χωρίς βασικό τίτλο και μελών ΕΚΑΠ, κλπ. Με τον ίδιο τρόπο που το Κράτος επιχειρεί να ρυθμίσει τα προσόντα διορισμού στην κατηγορία θέσεων ΚΕ από κατόχους τίτλων ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ, καλό θα ήταν να διευκρινίσει και τα σχετικά δικαιώματα των αποφοίτων ΠΕ επιπέδου 6 για τις ίδιες θέσεις (ΠΕ79.01). Θα αποκλείονται οι απόφοιτοι των ελληνικών μουσικών ΑΕΙ από θέσεις ΚΕ; Θα πρέπει να σπουδάσουν ξανά σε ΑΣΜΕ; Το πτυχίο ΑΕΙ θα κρίνεται ως ανώτερο ή απλώς θα συνεκτιμάται; Οι διατάξεις του άρθρου 2 παραβιάζουν ανοιχτές θύρες. Νομικό πλαίσιο για την παροχή εκπαίδευσης σε επίπεδο Α.Ε.Ι. στα πεδία τής μουσικής ερμηνείας και σύνθεσης υπάρχει (το ιδρυτικό ΦΕΚ του ΤΜΕΤ και τα τροποποιητικά που ακολούθησαν, όπου προβλέπεται η αναγραφή της καλλιτεχνικής ειδίκευσης ερμηνείας, διεύθυνσης, σύνθεσης κλπ. στα πτυχία των αποφοίτων του). Εξαιρετικά προβληματικές είναι οι διατάξεις των άρθρων 47 και 49, με τις οποίες προδήλως καταστρατηγείται το άρθρο 78Α παρ. 3, 4 και 5 του Νόμου 4957/2022: «Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη της παρ. 1 πραγματοποιείται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις….» και «το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι… και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο… του πέμπτου εξαμήνου για προγράμματα σπουδών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης». Εφόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις παραμείνουν, το ΤΜΕΤ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του. Οι αποσπασματικές διατάξεις περί Διοικούσας Επιτροπής, Καλλιτεχνικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Διοίκησης κλπ. δημιουργούν ασάφεια στο ποια ακριβώς είναι τα όργανα διοίκησης της ΑΣΠΤ, με ποιον τρόπο εκλέγονται/διορίζονται τα μέλη τους και ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητές τους. Η ασάφεια αυτή και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν το Υπουργείο είχε ζητήσει τη γνώμη Τμημάτων ΑΕΙ που ήδη έχουν μεγάλη πείρα στη διαχείριση διοικητικών και οργανωτικών ζητημάτων των Πανεπιστημίων. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΤΜΕΤ προτίθεται να συμβάλει με την μακρόχρονη εμπειρία του στην οργάνωση προγραμμάτων και των τριών κύκλων ώστε, στο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ακαδημαϊκής λειτουργίας της νέας Σχολής, να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν οι όποιες ασάφειες και προβληματικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, το ΤΜΕΤ δηλώνει ότι θα προφυλάξει με κάθε μέσο, ένδικο και άλλο, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, τη λειτουργία των προγραμμάτων του, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης φοιτητών και προσωπικού.