Νίκος Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ νέες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ακόμα δύο ΑΕΙ της χώρας εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης για την ενδυνάμωση- προώθηση της ισότητας και Κέντρου ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Πρόκειται για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 250.000 ευρώ και 229.994 ευρώ αντιστοίχως. Με τα συγκεκριμένα δύο πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο αριθμός των ΑΕΙ που έχουν ήδη ενταχθεί στην Δράση ανέρχεται στα 16, ενώ η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.

Η σχετική Πρόσκληση προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, και στο πλαίσιο της Πράξης αναμένεται να υλοποιηθεί σε κάθε ΑΕΙ:

*Σύσταση και λειτουργία Γραφείου υποστήριξης της Επιτροπής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

*Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο

*Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών

*Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης

*Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ, αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία

*Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Δικαιούχος ορίστηκε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

