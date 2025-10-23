Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας Αθηνών
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας Αθηνών υπογράφηκε χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στην έδρα της Ακαδημίας. Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομ. Καθηγητής Μιχαήλ Τιβέριος, και ο Γενικός Γραμματέας, Ομ. Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός.
Στις δηλώσεις του μετά την υπογραφή του μνημονίου, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Αποτελεί μεγάλη τιμή, εκδήλωση εμπιστοσύνης και έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας του Αριστοτελείου, η πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας του Πανεπιστημίου μας με το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας. Θεωρώ ότι αυτή αποτελεί σημείο εκκίνησης για δράσεις κοινού ενδιαφέροντος και με δεδομένα θετικά αποτελέσματα».
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών δήλωσε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία μιας δημιουργικής και ουσιαστικής σχέσης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δία Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής και Σύμβουλος του Πρύτανη, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, και ο Νόμιμος Σύμβουλος της Ακαδημίας κ. Γεώργιος Ιατρού.