Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου έλαβε χώρα στην ιστορική Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ το 1ο Ακαδημαϊκό Συνέδριο Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου του UNSOC AUTh (United Nations Society of Aristotle University of Thessaloniki – Φοιτητική Κοινότητα Ηνωμένων Εθνών ΑΠΘ).

Υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και με χορηγό επικοινωνίας και πολύτιμο αρωγό το Isalos.net, το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, συγκεντρώνοντας ενδιαφερόμενους όλων των ακαδημαϊκών υποβάθρων της Θεσσαλονίκης: φοιτητές του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ, σπουδαστές του Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) Μακεδονίας, επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου, αλλά και δικηγόρους. Το Συνέδριο διαιρέθηκε σε δύο ακαδημαϊκά πάνελ και ένα networking event, με σκοπό την έμπρακτη εξοικείωση των συμμετεχόντων με ειδικευμένους φορείς στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο ακαδημαϊκό πάνελ αφορούσε στο καθ’ εαυτό διεθνές ναυτικό δίκαιο, υπό τον συντονισμό της καθηγήτριας διεθνούς δικαίου του ΠΑΜΑΚ, Καλλιόπης Χαΐνογλου. Ομιλητές υπήρξαν ο Κωνσταντίνος Ρόκας, επίκουρος καθηγητής ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και δικαίου διεθνών συναλλαγών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ο οποίος μίλησε για ρήτρες επιλογής δικαστηρίων και εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς η Ελένη Τζούλια, δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής, μεταδιδακτορική ερευνήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, μέλος ΣΕΠ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ, που μίλησε για τις νέες υποχρεώσεις βιωσιμότητας στη ναυτιλία και τις επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο· και ο Λουκάς Ζυγούρος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διδάκτωρ και εντεταλμένος διδάσκων της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, με θέμα ομιλίας τα αυτόνομα πλοία και ζητήματα ευθύνης. Οι αλλαγές στην ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική ναυτιλία κέντρισαν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, με πολλαπλές παρεμβάσεις που οδήγησαν σε έναν ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ των ομιλητών.

Το δεύτερο ακαδημαϊκό πάνελ καταπιάστηκε με τους νέους δρόμους στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας και το πώς οι γεωπολιτικές αλλαγές επηρεάζουν τη διεθνή ναυτική δραστηριότητα. Ο συντονισμός του ιδρυτή της Isalos.net, συμβούλου έκδοσης των «Ναυτικών Χρονικών», καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δικηγόρου, κου Ηλία Μπίσια, υπήρξε καθοριστικός για την καλλιέργεια ενός κλίματος γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών. Οι εισαγωγικές ερωτήσεις και οι κατατοπιστικές παρατηρήσεις του κου Μπίσια κέντρισαν εξαρχής το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ιδίως των φοιτητών, που θέλησαν να «μυηθούν» στον κόσμο της ναυτιλίας. Έτσι, σειρά είχαν οι εισηγήσεις των: Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, ο οποίος διατελεί Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και πρόεδρος Ιδρύματος Ευγενίδου, που καταπιάστηκε με το ρόλο του ΙΜΟ στη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων, τις θεσμικές προκλήσεις και τον ρόλο των νέων· Κωνσταντίνου Γαλάνη, ο οποίος είναι διδάκτωρ ναυπηγικής αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας ΜΙΤ, σύμβουλος εκπαίδευσης MIT, αντιπλοίαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ανακύκλωσης Πλοίων και ιδρυτής του Shipping for Kids, που ανέπτυξε ζητήματα γύρω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία Fit for 55 και την ενεργειακή μετάβαση στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας· του Κωνσταντίνου Ζάρρα, επίκουρου καθηγητή διεθνών σχέσεων ΠΑΜΑΚ, που καταπιάστηκε με την ευρω-μεσανατολική διάσταση στην αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων ναυτιλιακών οδών· και του Γιώργου Τζογόπουλου, λέκτορα διεθνών σχέσεων ΔΠΘ και στο Centre International de formation européenne (CIFE) στη Νίκαια, καθώς και κύριου ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, που μας μίλησε για τους BRICS+ και το στοίχημα των νέων παγκοσμίων ναυτιλιακών οδών. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων υπήρξε μεγάλο, καθώς ο ρόλος των νέων και οι πολύ πρόσφατες γεωστρατηγικές εξελίξεις μονοπώλησαν τη συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων.

Τέλος, το networking event που ακολούθησε συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ετερογενών ομάδων φοιτητών, καθώς κλήθηκαν στο βήμα ο κος Αλέξανδρος Αγγέλης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης με πολυετή εξειδίκευση στο ναυτικό δίκαιο· ο κος Παναγιώτης Κόρακας, εκτελεστικός διευθυντής της Isalos.net· και η κα Μαρία Ματσούκα, μηχανολόγος μηχανικός και καθηγήτρια στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας. Ο συντονισμός της συζήτησης διενεργήθηκε από την Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Συνεδρίου, Δέσποινα Κιλτίδου, δικηγόρο, μεταδιδάκτορα θαλάσσιας ασφάλειας ΠΑΜΑΚ, εντεταλμένη διδάσκουσα συγκριτικού δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ και καθηγήτρια στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας. Η δρ Κιλτίδου τόνισε την αξία του διεπιστημονικού διαλόγου σε ζητήματα ναυτιλίας και προώθησε την ακαδημαϊκή αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων μεταξύ τους, είτε επρόκειτο για νομικούς είτε για μηχανικούς-στελέχη του εμπορικού ναυτικού. Εν τέλει, η δρ Κιλτίδου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την αθρόα προσέλευσή τους, υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ναυτιλία στη Βόρεια Ελλάδα, συνεχάρη το φοιτητικό σωματείο του UNSOC AUTh για την πρωτοβουλία του να εισαγάγει ένα τέτοιο Συνέδριο για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και ευχαρίστησε θερμά τον χορηγό επικοινωνίας του Συνεδρίου, την Isalos.net, που αποφάσισε να στηρίξει ενεργά έναν καινοφανή θεσμό, ο οποίος ευελπιστεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των Βορειοελλαδιτών και τα επόμενα χρόνια.