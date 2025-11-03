MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία στην αιματοκυλισμένη περιοχή του Ηρακλείου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Επιπλέον, μιλώντας στο Action24, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις βασικές κινήσεις στις οποίες προχωρά το Υπουργείο μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

Περεταίρω, η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε την εκ νέου ενεργοποίηση των σχολών γονέων, που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη χρονιά, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες των χωριών που δοκιμάζονται. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις να υπάρχει σε δεύτερο χρόνο μια υποστηρικτική ομάδα που μπορούν να μιλούν οι γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν, πόσο περισσότερο εκεί», σημείωσε.

Βορίζια Σχολεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Σκωτία, Λευκορωσία – Νέα πρόσωπα οι Τριάντης, Κωστούλας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 41 λεπτά πριν

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ένα απλό τηλέφωνο ακυρώνονταν έλεγχοι σε αγροκτηνοτρόφους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ερώτηση Δημήτρη Κούβελα στη Βουλή: Ζητά μειωμένο εισιτήριο σε μετρό και λεωφορεία και για τους τρίτεκνους

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Melania Trump: Ανέκδοτη φωτογραφία της στα 16 αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Περίπατος ΠΑΟΚ στις Σέρρες με σούπερ Οζντόεφ και… γκολάρα Μπιάνκο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Γαλλία: Εξετάζει να απαγορεύσει στη Shein τη πρόσβαση στην αγορά αν επαναφέρει προς πώληση κούκλες με χαρακτηριστικά ανήλικου κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια”