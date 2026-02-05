Κλειστά τα σχολεία στον Πύργο αύριο Παρασκευή εξαιτίας της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή (06/02), τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ στον Πύργο, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου ζητά από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών. Γι’ αυτό και πάρθηκε η απόφαση να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, ώστε να μείνουν ασφαλείς οι πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικά με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του, ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στην διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».