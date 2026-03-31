Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας σε Καστελόριζο και Ρόδο – Το μεσημέρι οι αποφάσεις για την Αττική

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας «Erminio», η οποία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να πλήξει τη χώρα από απόψε το βράδυ (31/03) με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, νωρίς το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη σύσκεψη, ώστε οι γονείς να ενημερωθούν άμεσα και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους.

Εάν υπάρξει απόφαση για κλείσιμο των σχολείων, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της ημέρας από την Περιφέρεια.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δύσκολη αναμένεται να είναι η Τετάρτη 1η Απριλίου για την Αττική, καθώς κατά περιόδους και κατά τόπους θα εκδηλωθούν βροχές μεγάλης έντασης, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ακόμη και μεγάλη διάρκεια.

Τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ύψη βροχής από 30 έως 90 χιλιοστά, με τα βόρεια και τα ανατολικά να επηρεάζονται περισσότερο για ένα 48ωρο. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.

Σε ποιους δήμους θα είναι κλειστά τα σχολεία

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 2 Απριλίου τα σχολεία στον Δήμο Μεγίστης, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Νίκου Ασβέστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στη Ρόδο αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, για προληπτικούς λόγους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.