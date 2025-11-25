Ηράκλειο: Σχολείο στέλνει τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε… γκαρσονιέρα

Μαθητές δημοτικού στο Ηράκλειο θα αναγκαστούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε… γκαρσονιέρα, λόγω σοβαρής έλλειψης χώρου στις σχολικές αίθουσες. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη διεύθυνση του σχολείου στους γονείς της β’ τάξης, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της λύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η γκαρσονιέρα που επιλέχθηκε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο και θα φιλοξενεί τους μικρούς μαθητές για τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Η προσωρινή μεταφορά κρίνεται αναγκαία, καθώς οι υπάρχουσες αίθουσες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της τάξης. Ωστόσο, πολλοί γονείς εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με τη μετακίνηση των παιδιών, την ασφάλειά τους και τις συνθήκες που θα επικρατούν μέσα σε έναν χώρο που αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση.

Την ίδια ώρα ορισμένοι γονείς επισημαίνουν ότι η λύση που προτείνεται είναι ακατάλληλη, προτείνοντας ως εναλλακτική την αξιοποίηση της αίθουσας διδασκόντων του σχολείου, η οποία χρησιμοποιείται μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αντί για τη μεταφορά των μαθητών σε έναν ξεχωριστό και μικρό χώρο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η δημιουργία προσωρινών αιθουσών σε χώρους που δεν προορίζονται για εκπαιδευτική χρήση εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα της διδασκαλίας και την ψυχολογική άνεση των παιδιών.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει το μεγαλύτερο πρόβλημα της υποδομής σε αρκετά σχολεία της χώρας, όπου η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού και η έλλειψη κατάλληλων χώρων οδηγούν σε πρωτότυπες αλλά αμφιλεγόμενες λύσεις, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις υποδομές των σχολείων.