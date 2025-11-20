Η Γλωσσολογία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ημερίδα σήμερα στο ΑΠΘ για τις γλωσσικές επιστήμες στον 21ο αιώνα

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει Ημερίδα, με τίτλο: «Οι γλωσσικές επιστήμες στον 21ο αιώνα», την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 8.45 έως 20.00, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει τους προβληματισμούς και τις προοπτικές των επιστημών της γλώσσας σε ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο τοπίο κρίσης και αναδιαμόρφωσης των ανθρωπιστικών επιστημών, εστιάζοντας στο ελληνικό συγκείμενο.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα εξεταστούν θεματικές ενότητες, όπως Υπολογιστική Γλωσσολογία, επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Τεχνητή Νοημοσύνη, διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας με ψηφιακά μέσα, νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις στη διδασκαλία γλωσσών στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, γλωσσικές ανισότητες στην ψηφιακή επικοινωνία, εμπορευματοποίηση γλωσσικών πρακτικών, καθώς και γλώσσα και κοινωνική δικαιοσύνη. Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν 13 καταξιωμένοι ομιλητές/τριες από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε γλωσσολόγους, μέλη ΔΕΠ και διδακτικό προσωπικό, προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες σε τμήματα Φιλολογίας και Ξενόγλωσσων Φιλολογιών, καθώς και σε ερευνητές/τριες των ανθρωπιστικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα της Ημερίδας διατίθενται από τον σύνδεσμο: https://linguistics21.frl.auth.gr/index.php