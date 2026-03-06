MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Για πρώτη φορά εισαγωγή ειδικότητας γυμναστή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η εισαγωγή για πρώτη φορά ειδικότητας γυμναστή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται από την αντιδημαρχία Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης.

«Αποτελεί μια ουσιαστική και σύγχρονη εκπαιδευτική παρέμβαση με πολλαπλή αξία και ξεκάθαρη αναγκαιότητα», τονίζει η αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, Ευαγγελία Δρόσου και προσθέτει πως «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής αναβαθμίζει τον ρόλο των παιδικών σταθμών, επενδύει στην πρόληψη και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να καινοτομεί με επίκεντρο το παιδί».

Τονίζει πως τα οφέλη της παρουσίας γυμναστή στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι πολλαπλά, καθώς, μεταξύ άλλων, η φυσική αγωγή ενισχύει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη, επιτυγχάνεται μέσω αυτής η καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων από πολύ μικρή ηλικία, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η συνεργασία μέσα από ομαδικά παιχνίδια και υιοθετείται από τα παιδιά υγιεινός τρόπος ζωής από τα πρώτα βήματα της ζωής τους.

Όπως εξηγεί η κ. Δρόσου η παρουσία εξειδικευμένου γυμναστή στους παιδικούς σταθμούς διασφαλίζει παιδαγωγικά σωστό, ασφαλές και στοχευμένο πρόγραμμα άσκησης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοτικών δομών.

Δήμος Ωραιοκάστρου

