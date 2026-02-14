ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για επεισόδια: Πρυτανεία και κυβέρνηση βρήκαν ευκαιρία να επαναφέρουν το ιδεολόγημα της “ανομίας”

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ) εξέδωσε ανακοίνωση για τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ στην οποία αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές είναι ξένες προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν την εκφράζουν αλλά σχολιάζοντας τις ενέργειες κυβέρνησης και πρυτανείας αναφέρει πως «κυβέρνηση και Πρυτανεία, σαν έτοιμοι από καιρό, επανέφεραν το ιδεολόγημα περί “ανομίας” στο ΑΠΘ, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τέτοια γεγονότα χρησιμοποιούνται προσχηματικά για την επιτάχυνση της υλοποίησης αντιδραστικών και αναποτελεσματικών μέτρων, όπως η «ελεγχόμενη πρόσβαση» στο πανεπιστήμιο, η τοποθέτηση καμερών και τουρνικέ και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή τα γεγονότα της 7ης Φεβρουαρίου, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου (εκτός της πανεπιστημιούπολης), ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ σημειώνει ότι τέτοιες πρακτικές είναι ξένες προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν την εκφράζουν. Αντίθετα, κυβέρνηση και Πρυτανεία, σαν έτοιμοι από καιρό, επανέφεραν το ιδεολόγημα περί «ανομίας» στο ΑΠΘ, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τέτοια γεγονότα χρησιμοποιούνται προσχηματικά για την επιτάχυνση της υλοποίησης αντιδραστικών και αναποτελεσματικών μέτρων, όπως η «ελεγχόμενη πρόσβαση» στο πανεπιστήμιο, η τοποθέτηση καμερών και τουρνικέ και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Μέτρα που, τελικά, οδηγούν στη μετατροπή του πανεπιστημίου σε έναν αποστειρωμένο χώρο, όπου θα μπορεί να λειτουργεί ανεμπόδιστα το «νεοεπιχειρηματικό πανεπιστήμιο», και που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στις ανάγκες φύλαξης και συντήρησης των υποδομών.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες που έγιναν με αφορμή τα γεγονότα συμπληρώνουν το παζλ των διαγραφών, των πειθαρχικών μέτρων, της πρόσφατης έναρξης της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 16. Πρόκειται για εξαγγελίες που επιταχύνουν την εφαρμογή του νόμου 5224/2025, ο οποίος στοχεύει στην καταστολή των αντιδράσεων που προκύπτουν από τα υπαρκτά, χρόνια ζέοντα προβλήματα του πανεπιστημίου (ενδεικτικά την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, τις ελλείψεις στις υποδομές και στη φοιτητική μέριμνα), καθώς και από την επιχειρηματική του λειτουργία και τη σύνδεσή του με την πολεμική οικονομία.

Η δε Πρυτανεία του ΑΠΘ είναι διπλά εκτεθειμένη καθώς, παρά την ανακοίνωση της –με βάση την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών– ότι “… δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο ΑΠΘ και καμία εκδήλωση βίας…”, καθώς και ότι “… οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus…”, βιάστηκε να εκμεταλλευτεί τα γεγονότα για την επιτάχυνση της ελεγχόμενης εισόδου στο ΑΠΘ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας.

Σε ό,τι αφορά τη ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις εντός των κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και τον εγκλωβισμό των συμμετεχόντων, με τον αποκλεισμό της διαφυγής τους από τον κλειστό χώρο, οι ενέργειες αυτές κρίνονται ιδιαιτέρως επικίνδυνες. Πρόκειται, μάλιστα, για πρακτική που έχει πολλάκις επαναληφθεί στο ΑΠΘ στο πρόσφατο παρελθόν. Ως απαράδεκτη κρίνεται επίσης η εκφοβιστική τακτική της αστυνομίας να προσαγάγει και τους 319 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες του πάρτι, παρότι ήταν εκ των προτέρων πασιφανές ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα γεγονότα. Την επόμενη ημέρα αφέθηκαν όλοι και όλες ελεύθεροι και ελεύθερες, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Κυβέρνηση και Πρυτανικές Αρχές θα επιχειρήσουν το ερχόμενο χρονικό διάστημα την υλοποίηση των κατατιθέμενων σχεδίων ασφαλείας των ΑΕΙ. Στην περίπτωση του ΑΠΘ τα Σχέδια Ασφαλείας δεν έχουν ανακοινωθεί από την Πρυτανεία, ενώ καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει παρασχεθεί παρά τα σχετικά ερωτήματα και αιτήματα τόσο του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ όσο και της Συγκλήτου. Ιδιαίτερη δε ανησυχία προκαλούν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για ανοίκειες για ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρακτικές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω Σχέδια Ασφάλειας του ιδρύματος.

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ: