ΠΑΙΔΕΙΑ

Έρχεται το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ “Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

THESTIVAL TEAM

Το Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi), ως θεσμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) συνδιοργανώνεται φέτος με το Γενικό Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ οιονδήποτε ρόλο αυτά επιθυμούν, ως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, εθελοντές ή απλώς, ως θεατές. Κύριος στόχος του Διεθνούς Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» είναι η ανάδειξη της τέχνης μέσα από την οπτική της αναπηρίας.

Όσον αφορά στο Διαγωνιστικό Τμήμα των ταινιών, από τις 615 ταινίες όλων των ειδών που υποβλήθηκαν μέσω filmfreeway και με email από όλο τον κόσμο, επιλέχθηκαν 43 ταινίες. Οι ταινίες περιλαμβάνονται στις θεματικές: Τέχνη και Αναπηρία, Αυτοπροσδιορισμός & Διατομεακότητα, Συνθήκες Επιβίωσης και Αναπηρία, Κινητική Βλάβη/ Αναπηρία, Οπτική Βλάβη/ Αναπηρία, Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, περιλαμβάνονται προβολές ταινιών, ελληνικών και ξένων παραγωγών, συζητήσεις, θεατρικές παραστάσεις, και πολλές ακόμη καλλιτεχνικές δράσεις. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την Θεατρική Παράσταση «Οι Κηπουροί» της Σοφίας Σταυρακάκη με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη θεατρική ομάδα ΘΕΑΜΑ. Στις πρωινές προβολές 1-4 Δεκεμβρίου οι προβολές είναι School Edition για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δράσεων συνειδητοποίησης για την αναπηρία. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ πλαισιώνεται από εθελοντικές και εκθέσεις.

Το πρόγραμμα του 7ου Φεστιβάλ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα εδώ. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

