Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας DNA και σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα DNA (25 Απριλίου), η οποία είναι αφιερωμένη στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA (1953) και στην ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος (2003), το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, διοργανώνει εκδήλωση, και σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρες 9:00 με 13:00, στο Τμήμα Βιολογίας.

Μαθητές της Β’ Λυκείου θα επισκεφθούν τους χώρους του Τμήματος Βιολογίας και θα συμμετάσχουν σε τέσσερα θεματικά εργαστήρια, ώστε να γνωρίσουν την επιστήμη της Βιολογίας με διαδραστικό τρόπο, από κοντά και πέρα από το σχολικό βιβλίο.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Βιολογίας θα επισκεφθούν μαθητές από: το 2ο ΓΕΛ Θέρμης, το 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ, το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Χαλάστρας, το 1ο ΓΕΛ Μενεμένης, το 17ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το 18ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το 3ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, το ΙΓΕΛ Φρυγανιώτη, το 19ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μ. Ανδρόνικος και το 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «η βιολογική παιδεία είναι απαραίτητη για την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση όλων των ανθρώπων, γιατί παρέχει τα εργαλεία για την κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου στον οποίο ζούμε και από τον οποίο εξαρτόμαστε. Tο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, συνεισφέρουν στη διάδοση και εμπέδωση της βιολογικής γνώσης στους αυριανούς πολίτες.

Η Βιολογία αποτελεί κυρίαρχη επιστήμη του 21ου αιώνα και οι εφαρμογές της έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν σημαντικά την καθημερινότητα του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο σήμερα οι μαθητές να εφοδιαστούν με τις γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουν τη θέση και την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον και θα τους βοηθήσουν να πάρουν στο μέλλον αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, τις καθημερινές τους συνήθειες, την κοινωνική ηθική και την εργασία τους».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής:

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

9:00-9:15 Προσέλευση και συγκέντρωση των μαθητών στην αίθουσα Ι2 του ισογείου του κτιρίου Βιολογίας

9:20-9:40 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας, Καθηγήτρια Ε. Παπαθεοδώρου, και την εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Δρ Μ. Τσιαφούλη (ΕΔΙΠ)

9:40-10:00 «Το DNA μας. Προοπτικές και εξελίξεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον τον 21ο αιώνα» από τον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη

10:15-13:00 1ο θεματικό εργαστήριο: «Ταυτοποίηση DNA και πολυμορφισμός» και 2ο θεματικό εργαστήριο: «Ζωή σε μια σταγόνα νερό»

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

9:00-9:15 Προσέλευση και συγκέντρωση των μαθητών στην αίθουσα Ι2 του ισογείου του κτιρίου Βιολογίας

9:20-9:40 Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας, Καθηγήτρια Ε. Παπαθεοδώρου, την εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Δρ Μ. Τσιαφούλη (ΕΔΙΠ)

9:40-10:00 «Το DNA μας. Προοπτικές και εξελίξεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον τον 21ο αιώνα» από τον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη

10:15-13:00 3ο θεματικό εργαστήριο: «Οργάνωση και κληρονόμηση DNΑ –χρωμοσώματα» και 4ο θεματικό εργαστήριο: «DNA και περιβάλλον»

Περισσότερες πληροφορίες: https://bio.auth.gr/event/7869/