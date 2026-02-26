MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Έναρξη εαρινού εξαμήνου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» για το Εαρινό Εξάμηνο 2025/26 με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • «Η Δύναμη της Πρόληψης – Συναντήσεις για την Υγεία του Δημότη» Β’ Κύκλος
  • «Ψηφιακές και Επιστημονικές Δεξιότητες για την Εποχή της Πληροφορίας» Β’ Κύκλος

Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ειδικοί ερευνητές μοιράζονται με το κοινό σκέψεις και απόψεις σε επιμέρους επιστημονικά θέματα, που ενδιαφέρουν τους δημότες, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τους δίνουν πρόσβαση σε πολύτιμες γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου) και θα ξεκινήσουν την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 για την ενότητα: «Η Δύναμη της Πρόληψης – Συναντήσεις για την Υγεία του Δημότη» και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 για την ενότητα:
«Ψηφιακές και Επιστημονικές Δεξιότητες για την Εποχή της Πληροφορίας»

Οι αιτήσεις εγγραφής ξεκινούν Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 09:00 π.μ. και γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω πλατφόρμα: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/apth/

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ενήλικες (άνω των 18 ετών) με μοναδικό κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας.

Μετά το τέλος των μαθημάτων, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Για να δείτε το πρόγραμμα

  • «Η Δύναμη της Πρόληψης – Συναντήσεις για την Υγεία του Δημότη» πατήστε ΕΔΩ
  • «Ψηφιακές και Επιστημονικές Δεξιότητες για την εποχή της Πληροφορίας» πατήστε ΕΔΩ

Δήμος Θεσσαλονίκης

