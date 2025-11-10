MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκδήλωση στο ΑΠΘ με τίτλο: “Σπουδές – Δεξιότητες & Αγορά Εργασίας: Γέφυρες με τον Επιχειρηματικό Κόσμο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) συνδιοργανώνουν εκδήλωση, με τίτλο: «Σπουδές – Δεξιότητες & Αγορά Εργασίας: Γέφυρες με τον Επιχειρηματικό Κόσμο», την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 10.00 με 14.30, στο ΚΕΔΕΑ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση αποτελεί μια δυναμική πρωτοβουλία διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, φέρνοντας κοντά επιχειρήσεις, φοιτητές/τριες και αποφοίτους σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα. Πρόκειται για μια συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρήσεις θα γνωρίσουν τους/τις ταλαντούχους/ες νέους/ες και τις ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν άμεση εικόνα της αγοράς και των επαγγελματικών προοπτικών τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα λειτουργήσει χώρος Networking με Επιχειρήσεις – Info Desks (ώρες 12.15-14.15), όπου θα πραγματοποιούνται συναντήσεις, υποβολή βιογραφικών και σύντομες συνεντεύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα της εκδήλωσης διατίθενται από τον σύνδεσμο: https://career.auth.gr/events/imerida-stadiodromias-spoudes-dexiotites-agora-ergasias-gefyres-me-ton-epicheirimatiko-kosmo-pebti-20-noemvriou-kedea-apth/

ΑΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Drones εντοπίστηκαν πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου: Η κοινή εμφάνιση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

“Σεισμός” στο BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή και της CEO ειδήσεων για μοντάζ στον Τραμπ

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στηρίζει δημόσια την Ιωάννα Τούνη – “Σε αυτή τη δίκη είμαστε όλοι μαζί σου”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γαλλία: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση του Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση – Η φυλακή είναι “πολύ σκληρή”, “εξουθενωτική”, λέει ο Σαρκοζί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – Κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών