Δύο εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει δύο δράσεις, η πρώτη στις 25 και η δεύτερη στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος «Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Δύση και παγκόσμιος νότος», με προβολή του ντοκιμαντέρ «TACK». Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Βάνιας Τέρνερ και παραγωγή του ONASSIS CULTURE και διανομή από το Cinedoc, θα προβληθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στις 4 το απόγευμα στην Αίθουσα 9, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η σκηνοθέτις του ντοκιμαντέρ και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Αντίστοιχα, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, ο οργανισμός για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών WΗΕΝ θα υλοποιήσει σεμινάριο ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης φοιτητ(ρι)ών για την υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, στην Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η δεύτερη αυτή δράση, που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, την υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πληροφορική», του Συλλόγου Αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εισηγήτριες στο σεμινάριο θα είναι η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του WΗΕΝ και η Άννα Παπανικολάου, δικηγόρος. Το εργαστήριο θα χαιρετίσει η Κατερίνα Σαρρή, καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Ευγενία Αλεξανδροπούλου, καθηγήτρια, Διευθύντρια ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική» και η Όλγα Τσαντήλα, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική».