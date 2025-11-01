MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά τους αριστούχους των πανελλαδικών 2025

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα τιμούν τους αριστούχους μαθητές που διακρίθηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφοπούλου 3).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους μαθητές, σε ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας, της συνέπειας και της αφοσίωσης τους στη μάθηση.

