Διεθνής διάκριση για Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

H Διεθνής Ομοσπονδία Ιατρικής και Βιολογικής Μηχανικής (IFMBE) βράβευσε τον Καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νικόλαο Μαγκλαβέρα, με το βραβείο IFMBE Digital Health Division (DHD) Career Award 2025.

Είναι η πρώτη φορά που απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς το Τμήμα Ψηφιακής Υγείας της IFMBE ιδρύθηκε μόλις το 2024. Ο κ. Μαγκλαβέρας επιλέχθηκε να λάβει το βραβείο ομόφωνα από τα μέλη της Ομοσπονδίας, τα οποία προέρχονται από 75 χώρες και υπηρετούν σε οκτώ διεθνείς επιστημονικούς φορείς. Όπως αναφέρει η IFMBE, ο κ. Μαγκλαβέρας έλαβε το βραβείο «Για την τεράστια συμβολή του στη μηχανική μάθηση και την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, στα έξυπνα συνδεδεμένα συστήματα υγείας, τα οποία έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Ψηφιακή Υγεία, καθώς και για τη διεθνή και σημαντική ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, στη διάρκεια της οποίας διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας γενιάς επαγγελματιών Ψηφιακής Υγείας».

Η Τελετή βράβευσης έγινε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ιατρικής Φυσικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2025, στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.