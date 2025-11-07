Διεθνές συνέδριο “ENTREPED2025” στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη στην παιδαγωγική της επιχειρηματικότητας

Με κεντρικό θέμα την παιδαγωγική της επιχειρηματικότητας μέσα από το πρίσμα των ψηφιακών εργαλείων και της Τεχνητής Νοημοσύνης, διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το διήμερο διεθνές συνέδριο για την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση, «ENTREPED2025», το μεσημέρι της Παρασκευής 21 και το πρωί του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου 2025, στην «Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη».

Πρόκειται για την επιτυχημένη πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας (eLab) του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της οποίας ο πλήρης τίτλος είναι: «EntrePed2025 – Entrepreneurship Pedagogy: Παιδαγωγική της Επιχειρηματικότητας: Δυνατότητες και περιορισμοί των ψηφιακών εργαλείων και της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Με το θέμα του φετινού συνεδρίου, οι διοργανωτές φιλοδοξούν να αναδείξουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και να ενισχύσουν τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης.

Το διήμερο συνέδριο, απευθύνεται κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν. Στόχος είναι να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σύγχρονες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη διδασκαλία, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, εισηγήσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών.

Το «EntrePed2025» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκοντες και διδάσκουσες επιχειρηματικότητας σε πανεπιστήμια, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη μάθηση. Για την παρακολούθηση του συνεδρίου και τη συμμετοχή στα εργαστήρια είναι απαραίτητη η δωρεάν εγγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα: Registration – EntrePed2025.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας [ELab] καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή, «η φετινή θεματική του EntrePed2025 εστιάζει στον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης στην παιδαγωγική της επιχειρηματικότητας. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδυναμώνοντας τους/τις εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η κοινωνική υπευθυνότητα. Παράλληλα, επιχειρεί να θέσει ανοιχτά ερωτήματα για τις προκλήσεις και τα όρια της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Με εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαλόγους, το EntrePed2025 φιλοδοξεί να προσφέρει πρακτικά εργαλεία και έμπνευση για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής σκέψης στην τάξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής».

Σχετικά με το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας [ELab], (www.elab.uom.gr) η κ. Σαρρή υπενθύμισε ότι ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016, με σκοπό να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα για την Επιχειρηματικότητα στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, αλλά και γενικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το εργαστήριο επιδιώκει να συμβάλλει στη διάδοση της κουλτούρας της Επιχειρηματικότητας και των οφελών της στην κοινωνία. Επίσης, είπε η ίδια, στους στόχους του Εργαστηρίου συγκαταλέγεται η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η σύναψη συνεργασιών Επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: entreped2025.uom.gr