MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Δενδροφύτευση στη Θέρμη με τη συμμετοχή μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

|
THESTIVAL TEAM

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου δράση δενδροφύτευσης σε δημοτική έκταση μεταξύ της οδού Γενναδίου και του παρακείμενου ρέματος στη Θέρμη, με τη δυναμική συμμετοχή μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φυτεύτηκαν συνολικά 30 ενδημικά και ανθεκτικά δένδρα, συγκεκριμένα κουτσουπιές (Cercis siliquastrum) και σοφόρες (Styphnolobium japonicum). Τα είδη επιλέχθηκαν με γνώμονα την προσαρμοστικότητά τους στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και τη σημαντική συμβολή τους στην ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας και της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Θέρμης, το οποίο πρότεινε τη συγκεκριμένη δημοτική έκταση, προχώρησε στη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης και παρείχε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προμήθευσε τα δένδρα, ενώ μαθητές του Δημοτικού ανέλαβαν τη φύτευσή τους υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μαθητών Λυκείου της Σχολής, σε ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση παρέστη ο αντιδήμαρχος Αργύρης Μωραΐτης, ο οποίος συνεχάρη θερμά τους συμμετέχοντες για την πρωτοβουλία τους και υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

“Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, καλλιεργώντας την έννοια της ενεργού πολιτειότητας από νεαρή ηλικία και ενισχύοντας παράλληλα το αστικό πράσινο της Θέρμης. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η νέα γενιά μαθαίνει έμπρακτα τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της συλλογικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μωραΐτης.

Δήμος Θέρμης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Η τελετή θα κρατήσει 3 μέρες

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

“Στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο”, λέει η Τουρκία για τον ιρανικό πύραυλο που εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ πριν μπει στη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πάφου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Φάμελλος: Αυτονόητη και δεδομένη η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΥΓΕΙΑ 17 λεπτά πριν

Παχυσαρκία: H επανάσταση του 2026 με το νέο χάπι GLP-1 και οι θεραπείες που άλλαξαν το τοπίο για πάντα