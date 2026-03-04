Δενδροφύτευση στη Θέρμη με τη συμμετοχή μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου δράση δενδροφύτευσης σε δημοτική έκταση μεταξύ της οδού Γενναδίου και του παρακείμενου ρέματος στη Θέρμη, με τη δυναμική συμμετοχή μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φυτεύτηκαν συνολικά 30 ενδημικά και ανθεκτικά δένδρα, συγκεκριμένα κουτσουπιές (Cercis siliquastrum) και σοφόρες (Styphnolobium japonicum). Τα είδη επιλέχθηκαν με γνώμονα την προσαρμοστικότητά τους στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και τη σημαντική συμβολή τους στην ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας και της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Θέρμης, το οποίο πρότεινε τη συγκεκριμένη δημοτική έκταση, προχώρησε στη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης και παρείχε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προμήθευσε τα δένδρα, ενώ μαθητές του Δημοτικού ανέλαβαν τη φύτευσή τους υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μαθητών Λυκείου της Σχολής, σε ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση παρέστη ο αντιδήμαρχος Αργύρης Μωραΐτης, ο οποίος συνεχάρη θερμά τους συμμετέχοντες για την πρωτοβουλία τους και υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

“Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, καλλιεργώντας την έννοια της ενεργού πολιτειότητας από νεαρή ηλικία και ενισχύοντας παράλληλα το αστικό πράσινο της Θέρμης. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η νέα γενιά μαθαίνει έμπρακτα τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της συλλογικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μωραΐτης.