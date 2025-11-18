Δ. Ωραιοκάστρου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέου σύγχρονου Νηπιαγωγείου στον Δρυμό

Νέο, σύγχρονο και λειτουργικό Νηπιαγωγείο θα κατασκευαστεί στον Δρυμό.

Σήμερα το μεσημέρι ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, υπέγραψε στο γραφείο του στο Δημαρχείο τη σύμβαση του έργου για την ανέγερση του Νηπιαγωγείου Δρυμού, με τον Κωνσταντίνο Αναστασιάδη, εκπρόσωπο της εταιρείας που ανέλαβε να υλοποιήσει το έργο.

«Δημιουργούμε μια όμορφη, σύγχρονη και λειτουργική ‘‘φωλιά’’ για να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους οι ‘‘λιλιπούτειοι’’ συνδημότες μας. Σήμερα υπέγραψα τη σύμβαση για την ανέγερση του νέου Νηπιαγωγείου στον Δρυμό, δυναμικότητας 75 μαθητών, προϋπολογισμού 1.417.694,12 ευρώ. Το νέο κτίριο θα αποτελεί ‘‘στολίδι’’ για την περιοχή, αφού συγκεντρώνει καινοτομίες ως προς τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό και την ενεργειακή συμπεριφορά του. Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από το Πρόγραμμα ‘‘Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027”.Προχωράμε και βελτιώνουμε τον τόπο μας με έργα», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν η αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, Ευαγγελία Δρόσου, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, Κωνσταντίνος Μοσχοβόπουλος, η διευθύντρια του τμήματος Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ωραιοκάστρου, Ευαγγελία Παρίσση και η προϊσταμένη του τμήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευρυδίκη Λιούκα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο της ανέγερσης του Νηπιαγωγείου Δρυμού αφορά στην ανέγερση ενός τριθέσιου Νηπιαγωγείου, δυναμικότητας 75 μαθητών, στην περιοχή «Τσούκες».

Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση του έργου, το κτίριο συγκεντρώνει καινοτομίες που αφορούν αφενός τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό, αφετέρου την άριστη ενεργειακή του συμπεριφορά. Βασικό μέλημα του σχεδιασμού ήταν η αρμονική συνύπαρξη του δομημένου και του ανοιχτού χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο τόσο λειτουργικά όσο και οπτικά και ο αύλειος χώρος να αποτελεί την προέκταση του κλειστού χώρου. Ως προς την ενεργειακή συμπεριφορά, το κτίριο ενσωματώνει συστήματα θερμομόνωσης κελύφους, παθητικά και ενεργητικά βιοκλιματικά συστήματα, φυτεμένο δώμα, φωτιστικά σώματα χαμηλής κατανάλωσης, φωτοβολταϊκά συστήματα, κλπ.

Το κτίριο θα είναι ισόγειο και θα διαθέτει μεταξύ άλλων αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώρο τραπεζαρίας – κουζίνας.