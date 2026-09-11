Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνος – Στ. Αναγνωστόπουλος: “Το σχολείο είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου μας”

Με χαμόγελα, αισιοδοξία και τις ευχές για μια δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά γέμισαν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνος, όπου πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένοι αγιασμοί για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, βρέθηκε σε σχολικές μονάδες, συμμετέχοντας στη σημαντική αυτή ημέρα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Στο μήνυμά του προς τη σχολική κοινότητα ο Δήμαρχος ευχήθηκε στους μαθητές υγεία, πρόοδο και μια χρονιά γεμάτη γνώση και όμορφες εμπειρίες, καλώντας τους να κυνηγήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους. «Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια καινούργια αρχή. Μια ευκαιρία να μάθουμε, να προσπαθήσουμε, να κάνουμε λάθη, να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε. Αυτό εύχομαι πάνω απ’ όλα στα παιδιά μας: να μη σταματήσουν ποτέ να ονειρεύονται και να πιστεύουν στις δυνατότητές τους», ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος. Παράλληλα, ευχήθηκε στους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της νέας γενιάς, ενώ στους γονείς ευχήθηκε υγεία και δύναμη ώστε να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά τους.

«Για εμάς, το σχολείο δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ο χώρος όπου χτίζεται το αύριο του Δήμου μας. Και γι’ αυτό η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας», είπε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει να επενδύει στη σχολική κοινότητα, με στόχο τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την ασφάλεια και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αλέξανδρος Χατζόπουλος τόνισε ότι η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι μια ημέρα χαράς, αλλά και ευθύνης. «Σήμερα, τα σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνος άνοιξαν και πάλι τις πόρτες τους για να υποδεχθούν τους μαθητές μας. Μαζί τους ξεκινά ένα νέο ταξίδι γνώσης, δημιουργίας, συνεργασίας και προσωπικής εξέλιξης», είπε συμπληρώνοντας «ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, θέλω να διαβεβαιώσω μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ότι η Δημοτική Αρχή θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στη σχολική κοινότητα, ακούγοντας τις ανάγκες της και εργαζόμενη για τη βελτίωση των σχολικών μας υποδομών και της καθημερινότητας των παιδιών μας. Γιατί κάθε καλύτερο σχολείο είναι ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας».