Χρυσό Μετάλλιο στη Φοιτητική Ομάδα iGEM του ΑΠΘ για καινοτόμα θεραπευτική πρόταση κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Ένα από τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2025» κέρδισε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «iGEM Thessaloniki».

Στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι, έλαβαν μέρος περισσότερες από 400 ερευνητικές ομάδες, διεκδικώντας ένα από τα μετάλλια του διαγωνισμού.

Η ομάδα συμμετείχε στον φετινό Διαγωνισμό με το ερευνητικό πρότζεκτ «siREN», το οποίο αξιοποιώντας τεχνικές Συνθετικής Βιολογίας, αποτελεί μία στοχευμένη RNAi θεραπευτική προσέγγιση ακριβείας κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας, ενός από τους πιο συχνούς τύπους λευχαιμίας στους ενήλικες στις χώρες της Δύσης.

Συνεχίζει την παράδοση επιτυχιών με πολλαπλά μετάλλια από το 2017 έως σήμερα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα αποσπά διακρίσεις σε κάθε συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό, καθώς το 2017 απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, το 2018 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, το 2019 το χρυσό μετάλλιο, το 2022, το 2023 και το 2024 το ασημένιο μετάλλιο.

Η φετινή ομάδα αποτελείται από 11 φοιτητές/τριες, τεσσάρων σχολών και έξι τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μέλη της ομάδας είναι από το Τμήμα Ιατρικής η Ερρικέττη-Θεοδώρα Μούμκα, από το τμήμα Βιολογίας ο Γεώργιος Ζέκας, από το Τμήμα Χημείας ο Γεώργιος Μαρουλής και η Όλγα-Άννα Σκαρλάτου, από το Τμήμα Γεωπονίας η Μαριάννα Ραφαηλία Παλιεράκη, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ο Αντώνιος Τσιορβάς και ο Κυριάκος-Μάριος Παπαμανώλης, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών η Ιωάννα Καράμπελα, η Μαργαρίτα Παπαστεργίου και η Έρρικα Συλάι, καθώς και η απόφοιτη του Τμήματος Βιολογίας Αγγελική Ιορδανίδου. Εκπαιδεύτριες της ομάδας είναι η Δρ Κωνσταντίνα Ψαθά, η Δρ Στεφανία Μανιάτση και η Δρ Ελευθερία Γηρούση από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου. Στην εκπαίδευση της ομάδας συμμετείχε και ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Μάλτας Δημοσθένης Τζιμοτούδης.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας είναι, για πέμπτη χρονιά, ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Συντονιστής της διεπιστημονικής ομάδας Λειτουργικής Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης και Βιολογίας Συστημάτων (FunPATh, ΚΕΔΕΚ Αριστοτελείου), Μιχαήλ Αϊβαλιώτης.