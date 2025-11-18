ΑΠΘ: Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τιμά την Ομ. Καθηγήτρια Βάσω Τοκατλίδου

Τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου στην Ομ. Καθηγήτρια Βάσω Τοκατλίδου διοργανώνει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Αφορμή για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αποτελεί η έκδοση του συλλογικού τόμου, με τίτλο: «Οι Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στην Ψηφιακή Εποχή», ο οποίος είναι αφιερωμένος στο έργο της κ. Τοκατλίδου.

Για το έργο και την προσφορά της τιμωμένης θα μιλήσουν ο Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Καθηγητής Παναγιώτης Αρβανίτης, η Ομ. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Ευγενία Πετρίδου, ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Αντώνης Τσοπάνογλου και ο Καθηγητής Συγκοινωνιακής Τεχνικής Βασίλειος Προφυλλίδης. Τον Τιμητικό Τόμο θα παρουσιάσει η Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πηνελόπη Κρυστάλλη. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει αντιφώνηση η τιμωμένη.

Σύντομο Βιογραφικό τιμωμένης

Η Ομ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Βάσω Τοκατλίδου υπήρξε πρωτεργάτρια της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών στην Ελλάδα. Με πολυετή θητεία στην εκπαίδευση, ίδρυσε το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνέβαλε στη θεμελίωση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, είχε καθοριστικό ρόλο στην ένταξη του Αριστοτελείου στα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS και LINGUA και ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική δράση στη Βόρεια Ελλάδα. Τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γαλλική Δημοκρατία και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες από τον σύνδεσμο: https://www.frl.auth.gr/index.php/el/anakoinoseis-tmimatos/timitikos-tomos