ΑΠΘ: Προχωρά το λίφτινγκ στις εστίες, έρχονται νέες και ελεγχόμενη είσοδος – Βράβευση “φοιτητών – πολιτών”, tablets στην εξεταστική

Τη νέα εποχή στην επιχειρεί να εισέλθει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσα από μία σειρά αλλαγών και καινοτομιών παρουσίασαν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστήμιου. Η ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων, η είσοδος στην ψηφιακή εποχή, η βράβευση του «φοιτητή – πολίτη» και η έμφαση στην «μέριμνα», για τους φοιτητές του Ιδρύματος, αποτελούν την «προμετωπίδα» της προσπάθειας της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της «φοιτητικής μέριμνας», με τον Πρύτανη του Ιδρύματος, κ. Κυριάκο Αναστασιάδη να επισημαίνει πως «η πολιτική της Πρυτανείας του ΑΠΘ είναι φοιτητοκεντρική και στοχεύει στην ισότητα των ευκαιριών για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες». «Ένας άνθρωπος ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική, γεωγραφική ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, πρέπει να έχει ισότιμες ευκαιρίες για γνώσεις που αντιστοιχούν στη σημερινή εποχή», υπογράμμισε ακόμα ο κ. Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης παρουσίασε τους έξι βασικούς άξονες της φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου τονίζοντας πως «η φοιτητική μέριμνα δεν αποτελεί απλά μια διοικητική λειτουργία της Πρυτανείας».

Οι άξονες αυτοί, σύμφωνα με τον Πρύτανη, περιλαμβάνουν

Σύγχρονες σπουδές και διεθνές πανεπιστήμιο

Ψηφιακό μετασχηματισμό της πανεπιστημιακής εμπειρίας

Σίτιση, στέγαση, υποστήριξη της φοιτητικής κοινότητας

Ολιστική αντιμετώπιση της μέριμνας

Συμμετοχή φοιτητών – φοιτητριών στην έρευνα

Η φοιτητική εμπειρία ως μέσο διαμόρφωσης προσωπικότητας

Ανακαίνιση εστιών και εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου – Έρχονται νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ – Ελεγχόμενη είσοδος στις φοιτητικές εστίες

Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε την ανάγκη για ποιοτική σίτιση και στέγαση της φοιτητικής κοινότητας τόνισε όμως πως «η μέριμνα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, αλλά ασχολείται και με θέματα ασφαλείας, τις βιβλιοθήκες κλπ». Διευκρινίζοντας τις αλλαγές που υλοποιούνται, ο αρμόδιος Αντιπρύτανης για τη φοιτητική μέριμνα του ΑΠΘ, κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, υπογράμμισε πως ήδη έχουν μπει οι βάσεις «προκειμένου οι φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου να φτάσουν στο επίπεδο που τους αξίζει». Παραδέχθηκε πως για να υλοποιηθεί αυτό «έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη» και στάθηκε στη μερική ανακαίνιση που ήδη υλοποιείται μετά από χορηγία της Helleniq Energy αλλά και τις υπόλοιπες αλλαγές που δρομολογούνται για μια καλύτερη διαβίωση των φοιτητών και φοιτητριών που διαμένουν εκεί.

Όπως εξήγησε ο κ. Μιχαηλίδης, ήδη εγκριθεί ο νέος εσωτερικός κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες και πλέον προχωρά η καταγραφή των οικοτρόφων αλλά και το αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. «Όσοι ανταποκρίνονται στον νέο εσωτερικό κανονισμό έχουν ήδη κληθεί και υπογράφουν συμβόλαια για να διαμένουν στις εστίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σύντομα θα υπάρξει πλήρης αποτύπωση όλων των οικότροφων ενώ έπειτα θα δρομολογηθεί η ελεγχόμενη πρόσβαση στις εστίες, με το ΑΠΘ να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον αρμόδιο φορέα των φοιτητικών εστιών, έτσι ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες κάρτες εισόδου.

Αυτή τη στιγμή το ΑΠΘ διαθέτει 4 φοιτητικές εστίες διαθέτοντας συνολικά 1.700 δωμάτια, στα οποία αυτή τη στιγμή διαμένουν περίπου 1.400 φοιτητές. Κληθείς να σχολιάσει την παραπάνω συνθήκη ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως περίπου 300 δωμάτια παραμένουν κλειστά καθώς είναι μη λειτουργία λόγω «γήρατος των υποδομών», ενώ σημείωσε πως γίνεται προσπάθεια να καταστούν λειτουργικά και να αποδοθούν σε φοιτητές και τόνισε πως γίνονται και ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστούν νέες χορηγίες προκειμένου να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο οι ανακαινίσεις.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός πως μόνο το 2% των φοιτητών του ΑΠΘ μένει σε φοιτητική εστίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου δήλωσε πως υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις για δημιουργία νέων εστιών μέσω ΣΔΙΤ.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου έγινε γνωστό πως προχωρά η ανακαίνιση και των κτηρίων της Άνω και Κάτω Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός – Εξεταστική με tablets και η εφαρμογή «Aristomate»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πανεπιστημιακής εμπειρίας. Ήδη όπως έχει γίνει γνωστό, στην προσεχή εξεταστική περίοδο για το εαρινό εξάμηνο σπουδών, θα χρησιμοποιηθούν tablets για την εξέταση μαθημάτων.

Όπως διευκρίνισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Αναστασιάδης, η μετάβαση προς αυτήν την κατεύθυνση θα γίνει σταδιακά και ομαλά ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τις εξετάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιχειρηθεί να γίνει σε όλες τις Σχολές του ΑΠΘ αλλά μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα. «Όλο το πανεπιστήμιο το έχει αγκαλιάσει, το βαρόμετρο του ΑΠΘ δείχνει επίσης ότι τα 2/3 των φοιτητών θέλουν αυτή την αλλαγή», είπε ο κ. Αναστασιάδης.

Την ίδια ώρα, στην προσπάθεια το Πανεπιστήμιο να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιακή εποχή, δημιουργήθηκε η εφαρμογή «Aristomate». Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από φοιτητές του ΑΠΘ –όπως τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης- και ήδη είναι διαθέσιμη για όλη τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτή, οι φοιτητές μπορούν να έχουν συγκεντρωμένα όλα τα δηλωμένα μαθήματα, τις βαθμολογίες, τα προγράμματα σπουδών, το μενού της λέσχης αλλά και να κρατήσουν θέση στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να είναι διαθέσιμη για όλο το προσωπικό. «Η εφαρμογή αυτή εισάγει το ΑΠΘ στη νέα εποχή. Οι φοιτητές μπορούν μέσα από αυτή να κατευθύνουν τις σπουδές τους», σχολίασε ο αρμόδιος Αντιπρύτανης για τη φοιτητική μέριμνα, κ. Μιχαηλίδης.

Επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών και νέα διεπιστημονικά προγράμμα – «Φοιτητοκεντρική η φοιτητική μέριμνα»

Την ανάγκη να ενταχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία στη νέα πραγματικότητα υπογράμμισε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, κ. Νίκος Μαγγιώρος. Όπως είπε, ήδη γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου το Αριστοτέλειο να συμβαδίσει απόλυτα με τη σημερινή εποχή και τις ανάγκες – προκλήσεις αυτής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη προχωρά η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στις Σχολές του ΑΠΘ τονίζοντας με έμφαση πως «το Αριστοτέλειο προσφέρει πάρα πολλά προγράμματα σπουδών. Το να μένουν με τα χαρακτηριστικά που είχαν όταν πρωτοϊδρύθηκαν, αυτό δείχνει στασιμότητα».

Στην κατεύθυνση αυτή –συνέχισε ο κ. Μαγγιώρος- δημιουργούνται νέα διατμηματικά προγράμμα σπουδών «που συνδυάζουν διαφορετικά προγράμματα και γνώσεις» καθώς και ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα. «Δίνεται επίσης έμφαση σε ψηφιακά μέσα», συνέχισε λέγοντας πως και οι εξετάσεις με tablets είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας. «Δεν είναι ο σκοπός τα tablets αλλά να αντιληφθούμε τη χρήση του ως εργαλείο. Πρέπει με συντονισμένο και ορθό τρόπο να ενσωματώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία πάνω στη νέα πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Μαγγιώρος λέγοντας πως: «Πρέπει να βλέπουμε 10-20 χρόνια μπροστά για να διαμορφώσουμε το μέλλον των φοιτητών».

Βράβευση «φοιτητών – πολιτών» – Στο επίκεντρο η πρακτική άσκηση ως μέσο επαγγελματικής ανέλιξης

«Δενθέλουμεμόνο καλούς φοιτητές αλλά και καλούς πολίτες […] Προσπαθούμε να βγάλουμε πολίτες όχι μόνο επιστήμονες», τόνισε για τη φοιτητική μέριμνα ο Πρύτανης του ΑΠΘ. Όπως διευκρίνισε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Γιάννης Ρέκανος, «η φοιτητική μέριμνα επιχειρεί να βελτιώσει την εμπειρία των φοιτητών- πολιτών με το πανεπιστήμιο».

Αναφέρθηκε αρχικά στο οικονομικό σκέλος αυτής της προσπάθειας μιλώντας για την αύξηση των κονδυλίων για έρευνα από φέτος (1,5 εκατ. ευρώ από 900.000) αλλά και στα χρήματα που δίνονται για ανακαινίσεις και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Έπειτα ο κ. Ρέκανος εστίασε στο βιωματικό σκέλος λέγοντας πως από φέτος, κάθε Νοέμβριο θα δίνονται από το ΑΠΘ «βραβεία επίδοσης για κάθε φοιτητή – πολίτη που έχει ολοκληρώσει ένα έτος σπουδών». Όπως εξήγησε, ο στόχος αυτών των βραβείων δεν είναι ο φοιτητής να είναι άριστος μόνο με την έννοια των βαθμών αλλά «να έχει στοχοπροσήλωση να ασχοληθεί και με τις σπουδές τους αλλά και με δράσεις».

Έτσι λοιπόν, πέρα από το να έχει περάσει όλα τα μαθήματα του έτους αλλά και τους βαθμούς που πέτυχε, ρόλο στην απόδοση του βραβείου θα παίζει και ο εθελοντισμός και η προσφορά του φοιτητή ως πολίτης.

Όπως τονίστηκε, τα βραβεία θα περιλαμβάνουν και χρηματικό έπαθλο για τους βραβευθέντες.

Παράλληλα καθιερώνεται διημερίδα στην οποία θα παρουσιάζονται πτυχιακές – διπλωματικές εργασίες ενώ πλέον υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας ΑΠΘ και Ακαδημίας Αθηνών, στην οποία και θα προωθούνται οι πτυχιακές και οι διπλωματικές, με τρεις εξ αυτών να βραβεύονται από την ακαδημία.

Τέλος ο κ. Ρέκανος στάθηκε στη σημασία της πρακτικής άσκησης αλλά και στην επαγγελματική ανέλιξη των συμμετεχόντων, γνωστοποιώντας πως πλέον έχουν υπογραφεί μνημόνια με φορείς προκειμένου να έχουν την υποχρέωση να απασχολήσουν έναν αριθμό φοιτητών που έκανε πρακτική σε αυτούς μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Παράλληλα ο Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Αναστασιάδης, υπογράμμισε πως γίνεται προσπάθεια οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Αριστοτελείου να μπαίνουν από τα πρώτα κιόλας έτη των σπουδών τους στη διαδικασία της έρευνας.

Ισότιμη πρόσβαση για όλους και για όλες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τονίστηκε από όλους η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση της φοιτητικής μέριμνας και της ισότιμης πρόσβασης από όλους προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τις γνώσεις. «Μιλάμε για σημαντικά θέματα που αφορούν ευάλωτα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες». Κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν πρέπει να είναι μόνος. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη φυσική πρόσβαση αλλά σε όλα τα ζητήματα», υπογράμμισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ.

Στήριξη στις φοιτητικές ομάδες, ενίσχυση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης και του Εθελοντισμού

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου των Πρυτανικών Αρχών τονίστηκε η προσπάθεια στήριξης των φοιτητικών ομάδων. Όπως ειπώθηκε, είναι πάνω από 200 και ήδη «τρέχει η διαδικασία καταγραφής τους», ώστε σε επόμενο χρόνο να οριστεί κάποιος επιστημονικός υπεύθυνος για τη διαχείριση τυχόν χρηματοδότησης. Τονίστηκε το έργο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης και η προσπάθεια για την ενίσχυσή του, ενώ σύντομα θα έχει και ψηφιακή παρουσία. Υπογραμμίστηκε ακόμα και η ενίσχυση του εθελοντισμού και η λειτουργία του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων. Τέλος δόθηκε έμφαση στις δράσεις για την προσβασιμότητα αλλά και στην ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης.