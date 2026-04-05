MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΘ: Παρουσία Χριστοδουλίδη η σημερινή εκδήλωση μνήμης για τους εθνομάρτυρες Κύπρου και Πόντου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, θα πραγματοποιηθεί η Συναυλία με το Μουσικό Σχολείου Πάφου, αφιερωμένη στους Εθνομάρτυρες της Κύπρου και του Πόντου Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Νίκο Καπετανίδη.

Η εκδήλωση, με τίτλο: «Στα βήματα των Ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη», διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τους χαιρετισμούς του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Την εκδήλωση στηρίζουν η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος και η Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο:

https://audiovisual.auth.gr/video/116142

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης: https://www.auth.gr/wp-content/uploads/Πρόγραμμα-Εκδήλωσης_στα-βήματα-των-Ηρώων_05-04-2026.pdf

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λευτέρης Πετρούνιας: Ο Άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ζαχαρίας Ρόχας: Έπαιξα τον ρόλο του Χριστού και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Σενετάκης: Ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα οποιονδήποτε να την τελέσει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πειραιάς: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του λεωφορείου – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σε τεχνητό κώμα μπήκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου – Φεύγει εκτάκτως για Βουκουρέστι ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

ΖΩΔΙΑ 6 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν τύχη και ευημερία – “Βλέπετε το μέλλον με ελπίδα, τίποτα δεν σας πτοεί”