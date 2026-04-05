ΑΠΘ: Παρουσία Χριστοδουλίδη η σημερινή εκδήλωση μνήμης για τους εθνομάρτυρες Κύπρου και Πόντου

Με την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, θα πραγματοποιηθεί η Συναυλία με το Μουσικό Σχολείου Πάφου, αφιερωμένη στους Εθνομάρτυρες της Κύπρου και του Πόντου Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Νίκο Καπετανίδη.

Η εκδήλωση, με τίτλο: «Στα βήματα των Ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη», διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τους χαιρετισμούς του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Την εκδήλωση στηρίζουν η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος και η Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο:

https://audiovisual.auth.gr/video/116142

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης: https://www.auth.gr/wp-content/uploads/Πρόγραμμα-Εκδήλωσης_στα-βήματα-των-Ηρώων_05-04-2026.pdf