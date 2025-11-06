ΑΠΘ: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της αθλητικής επιστημονικής έρευνας

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο: «Νέες Τάσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό», από σήμερα, Πέμπτη 6 έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ΚΕΔΕΑ.

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου. Στην εκδήλωση θα χαιρετίσουν:

– Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος

– Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γεώργιος Μαυρωτάς

– Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Α΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στέλιος Αγγελούδης

– Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου

– Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για τα θέματα Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

– Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

– Ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτριος Βαρτζόπουλος

– Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτριος Κουρέτας

– Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος

– Η Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Το Συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα του αθλητισμού, φιλοξενώντας εισηγήσεις και παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου, με αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς του αθλητισμού, της άσκησης, της φυσικής αγωγής και της αναψυχής.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως: Διάστημα και Γήρανση, Άσκηση και Βιώσιμη Πόλη, Back to Play, Ψυχοκινητική Ανάπτυξη, Χρόνια Αναπνευστική Νόσος, Εμβιομηχανική, Άσκηση και Υγεία, Κολύμβηση, Αθλητική Διατροφή, Κινητικές Διαταραχές, καθώς και Φύλο και Αθλητισμός.

Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν καταξιωμένοι επιστήμονες, καθώς και νέοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ιατροί, διαιτολόγοι, προπονητές, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, προπονητές όλων των ειδικοτήτων, ιατρούς, διαιτολόγους, φυσικοθεραπευτές, καθώς και σε άλλους επιστήμονες, οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και την άσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα από τον σύνδεσμο: https://icss2025.pess.auth.gr/