ΑΠΘ: Εγκαινιάζεται σήμερα η πρώτη έδρα Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Μια ιστορική στιγμή για τις ελληνοκυπριακές σχέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17:00, στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου, όπου θα γίνουν τα εγκαίνια της Έδρας Κυπριακών Σπουδών. Πρόκειται για την πρώτη Έδρα Κυπριακών Σπουδών που ιδρύεται σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Την τελετή θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και τα επίσημα εγκαίνια.

Ο Πρόεδρος θα συνοδεύεται από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, τον Υπουργό Άμυνας, κ. Βασίλη Πάλμα, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, κ. Δώρο Βενέζη, τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρο Αυγουστίδη, και τον Γενικό Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, κ. Κωνσταντίνο Πολυκάρπου.

Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος, ως πρώην Πρύτανης του Αριστοτελείου, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Έδρας.

Η Έδρα Κυπριακών Σπουδών χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με δύο αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (4 Νοεμβρίου 2021 και 18 Δεκεμβρίου 2024). Ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, ενώ στις 24 Ιουνίου 2025 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Κυπριακής Κυβέρνησης από τον νυν Πρύτανη, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, και την Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Την ευθύνη λειτουργίας της Έδρας έχει η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία της ίδρυσής της. Στις 10 Οκτωβρίου 2025, η Συνέλευση της Σχολής εξέλεξε ως κάτοχο της Έδρας τον Δρ. Χάρη Αλεξάνδρου, ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησης του Μνημονίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Έδρα αποσκοπεί στη μελέτη του Κυπριακού Ζητήματος και των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, στην προώθηση και καλλιέργεια της ελληνοκυπριακής διαλέκτου και λογοτεχνίας, στην έρευνα θεμάτων Κυπριακών Σπουδών και την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου, καθώς και στη συνεργασία με τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Νομική Σχολή έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα μαθήματα «Κυπριακή Ιστορία» και «Κυπριακό Ζήτημα», τα οποία θα είναι ανοικτά σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Αριστοτελείου από το ερχόμενο εξάμηνο.