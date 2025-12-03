ΑΠΘ: Εγκαινιάστηκε η νέα βιβλιοθήκη της ΣΘΕ στην πρώην κατάληψη του Βιολογικού – Δείτε βίντεο και φωτό

Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί τις επόμενες μέρες η νέα, ενοποιημένη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία στεγάζεται στον χώρο που για 34 χρόνια ήταν υπό κατάληψη,

Στους χώρους της πρώην κατάληψης του Βιολογικού υπάρχουν πλέον πέντε αίθουσες για τους φοιτητές της ΣΘΕ, όπου φιλοξενούνται οι βιβλιοθήκες του Φυσικού και του Μαθηματικού, νησίδα υπολογιστών, αίθουσα διδασκαλίας, αναγνωστήριο αλλά και χώρος που φιλοξενεί πολύτιμους λίθους ως εκθέματα.

Τέλος στον χώρο υπάρχουν και τουαλέτες ενώ η βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας.

Τα εγκαίνια της ενοποιημένης βιβλιοθήκης της ΣΘΕ έγιναν σήμερα το απόγευμα παρουσία του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, του Πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκου Αναστασιάδη, καθώς και των Κοσμητόρων και του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΘΕ.

«Τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης συμβολίζουν μια νίκη της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και της Πανεπιστημιακής αποστολής», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του κατά τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης ο κ. Παπαϊωάννου.

«Η προσήλωση στο κράτος δικαίου και η συλλογική αποφασιστικότητα μπορούν να νικήσουν τη βία και τον φόβο αλλά και τις καταστάσεις ανομίας για δεκαετίες», ανέφερε εικόνα ο υφυπουργός Παιδείας τονίζοντας πως ο χώρος ανήκει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου.

Αναφερόμενος στην περίοδο των 34 ετών που ο χώρος τελούσε υπό κατάληψη, ο υφυπουργός υποστήριξε πως «ήταν ένα άντρο ανομίας, ένας χώρος όπου μειοψηφίες φοιτητών επέβαλε τον φόβο και την αδυναμία έκφρασης απόψεων στην πανεπιστημιακή κοινότητα».

«Η μάχη της βαριοπούλας με τη βιβλιοθήκη κερδήθηκε», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου με αφορμή τις φθορές που προκαλούσαν άγνωστοι όταν μετά την εκκένωση της κατάληψης ξεκίνησε η ανέγερση της βιβλιοθήκης. Κατέληξε τονίζοντας πως με τη δημιουργία της βιβλιοθήκης αποκαταστάθηκε το θεμελιώδες δικαίωμα της πανεπιστημιακής κοινότητας να λειτουργεί ελεύθερα και χωρίς απειλές.

Ως ένα σημαντικό δώρο για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του ΑΠΘ χαρακτήρισε τα εγκαίνια της νέας βιβλιοθήκης της ΣΘΕ ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης. Έκανε λόγο για ένα εμβληματικό έργο τονίζοντας πως «κάθε φορά που ανοίγει μια βιβλιοθήκη, το πανεπιστήμιο γίνεται πιο δυνατό».

Από πλευράς του ο πρώην πρύτανης του ΑΠΘ και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Χαράλαμπος Φειδάς, τόνισε πως «σήμερα είναι μια μέρα χαρά και δικαίωσης ενός αγώνα πέντε ετών». «Ενός αγώνα για το αυτονόητο: Ότι οι χώροι του πανεπιστημίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την έρευνα», συνέχισε ο κ. Φείδας ενώ χαρακτήρισε τη νέα βιβλιοθήκη «στολίδι» για το ΑΠΘ και έργο πνοής για τη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Η νέα βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο της Σχολής του Βιολογικού. Τελούσε υπό κατάληψη για 34 ολόκληρα χρόνια ενώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 εκκενώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση. Ακολούθησαν εντάσεις αλλά και φθορές ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.

Δείτε εικόνες: