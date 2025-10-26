ΑΠΘ: Εγκαινιάστηκε η Έδρα Κυπριακών Σπουδών παρουσία Χριστοδουλίδη – Τα δύο μαθήματα και πότε ξεκινούν

Γεγονός αποτελεί η πρώτη Έδρα Κυπριακών Σπουδών σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα εγκαίνια της Έδρας πραγματοποιήθηκαν στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ το απόγευμα της Κυριακής, ανήμερα της διπλής γιορτής για τη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, και των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Για «εθνικό κεκτημένο» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στον σύντομο χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια της Έδρας. Όπως είπε, η έδρα αυτή έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ιστορίας της Κύπρου και μέσα από αυτή «να επενδύσουμε στη νέα γενιά, στο αύριο του τόπου μας». Παράλληλα τόνισε πως είναι πολλοί οι δεσμοί της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία αλλά και όλη την Ελλάδα.

«Η ίδρυση της Έδρας Κυπριακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναβαθμίζει την υπάρχουσα συνεργασία, με την Ελλάδα να αποκτά για πρώτη φορά έναν θεσμοθετημένο ακαδημαϊκό χώρο αφιερωμένο στη μελέτη, τη διδασκαλία και την έρευνα γύρω από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα της Κύπρου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Ο κ. Παπαϊωάννου στάθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών ενώ υπογράμμισε ότι «η σημερινή στιγμή είναι για όλους μας η αφετηρία ενός νέου κύκλου συνεργασίας και δημιουργίας».

Ως «έναν ακόμα κρίκο στις στενές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου» χαρακτήρισε την Έδρα Κυπριακών Σπουδών στο ΑΠΘ ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης. Οπως είπε, η Έδρα συμβάλλει στο να βρουν την κυπριακή ταυτότητα οι φοιτητές αλλά και στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης.

Για «σημαντικό κενό στη γνώση γύρω από την ιστορία της Κύπρου» έκανε λόγο ο Καθηγητής Νομικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Στεφανίδης, ένας εκ των εμπνευστών της Έδρας, τονίζοντας πως αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για την ίδρυσή της.

«Έπρεπε να δημιουργηθεί μια έδρα που να παράγει έρευνα να εκπροσωπεί τον κυπριακό λαό και πολιτισμό και να θυμίζει ότι το Κυπριακό είναι είναι ένα ανοιχτό ζήτημα», δήλωσε ο κάτοχος της Έδρας, Δρ. Χάρης Αλεξάνδρου.

«Η Έδρα αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβολίζει την ιστορική σχέση των δύο χωρών και κοινό όραμα για την παιδεία και την έρευνα», σημείωσε από την πλευρά της η Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ξεκινούν τα μαθήματα το επόμενο εξάμηνο

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα δύο μαθήματα της Έδρας Κυπριακών Σπουδών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών της Νομικής του ΑΠΘ αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή στους πρώτους μήνες του 2026. Σημειώνεται πως τα μαθήματα θα είναι ανοικτά για όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ.

Η Έδρα Κυπριακών Σπουδών χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ στις 24 Ιουνίου 2025 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Κυπριακής Κυβέρνησης από τον νυν Πρύτανη, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, και την Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Την ευθύνη λειτουργίας της Έδρας έχει η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία της ίδρυσής της. Κάτοχος της Έδρας τον Δρ. Χάρη Αλεξάνδρου, ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησης του Μνημονίου.

Το αντικείμενο των Σπουδών

Σύμφωνα με το Μνημόνιο ανάμεσα στο ΑΠΘ και την Κύπρο, η Έδρα αποσκοπεί στη μελέτη του Κυπριακού Ζητήματος και των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, στην προώθηση και καλλιέργεια της ελληνοκυπριακής διαλέκτου και λογοτεχνίας, στην έρευνα θεμάτων Κυπριακών Σπουδών και την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου, καθώς και στη συνεργασία με τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Νομική Σχολή έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα μαθήματα «Κυπριακή Ιστορία» και «Κυπριακό Ζήτημα», τα οποία θα είναι ανοικτά σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Αριστοτελείου από το ερχόμενο εξάμηνο.