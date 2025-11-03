ΑΠΘ: 244 Μέλη του Πανεπιστημίου ανάμεσα στους Κορυφαίους Επιστήμονες του Κόσμου

Οι λίστες των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως «World’s Top 2% Scientists Lists» του Πανεπιστημίου Stanford, οι οποίες πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο Elsevier Data Repository, περιλαμβάνουν 244 μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΘ σε ανακοίνωσή του, οι λίστες αυτές διαμορφώνονται εκτιμώντας την επίδραση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων, με βάση έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το πλήθος των δημοσιεύσεων των επιστημόνων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, καθώς και τον αριθμό των αναφορών στο έργο τους. Με τον σύνθετο αυτό ποσοτικό δείκτη επιχειρείται η αποτίμηση της επίδοσης των επιστημόνων στη συνολική ερευνητική τους πορεία «career-long», καθώς και εντός του προηγούμενου έτους (2024) «single year impact».

“Η παρουσία 244 μελών του Πανεπιστημίου στο ανώτερο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως κατατάσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην πρώτη θέση μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, υποδηλώνει την υψηλή ερευνητική επίδοση του Πανεπιστημίου διεθνώς”, σημειώνει το Αριστοτέλειο στην ανακοίνωσή του.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για αυτή τη ξεχωριστή διεθνή διάκριση.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΘ:

“Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικές και σημαντικοί επιστήμονες δεν εμφανίζονται στις εν λόγω λίστες, παρά το γεγονός ότι το ερευνητικό έργο τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, κατά γενική ομολογία των ειδικών. Επίσης, η υιοθέτηση του σύνθετου ποσοτικού δείκτη αποτυγχάνει σημαντικά στην αποτίμηση του πλούσιου ερευνητικού έργου στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των τεχνών.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάδειξης των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, αν και είναι μια σχετικά αναγνωρισμένη πρακτική εκτίμησης της ερευνητικής επίδοσης (ποσοτικό μέτρο), αδυνατεί να αποτυπώσει επακριβώς την απόδοση (ποιοτικά χαρακτηριστικά) του επιστημονικού έργου. Συνεπώς, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ένδειξη, αλλά όχι απόδειξη, της ερευνητικής αριστείας και θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες”.