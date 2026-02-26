MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναβαθμίζεται με δενδροφυτεύσεις το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φυτεύονται 500 δενδρύλλια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εκτεταμένη δενδροφύτευση στο κεντρικό campus προχωρά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12.00, μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Συνολικά θα φυτευτούν 500 δενδρύλλια στο campus, με τις παρεμβάσεις να υλοποιούνται τμηματικά, σύμφωνα με την εισήγηση ειδικής Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων Γεωπονίας και Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο μέτωπο της Εγνατίας οδού και κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου του Πανεπιστημίου, ενώ προβλέπεται η φύτευση 30 δέντρων στην περιοχή της Καλάνδρας, στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής μέριμνας του Ιδρύματος.

Η δεντροφύτευση πραγματοποιείται ύστερα από αποδοχή δωρεάς 500 δενδρυλλίων αξίας 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για φύτευση στο campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

