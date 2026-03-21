Υπουργείο Εργασίας: Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

Συνολικά 2.474.479.875,73 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.302.450 δικαιούχους, από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).


Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων και
από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

