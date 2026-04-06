MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις φήμες για προωθούμενη εκεχειρία 45 ημερών

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στις συναλλαγές της Δευτέρας καθώς καλλιεργούνται προσδοκίες για εκεχειρία ενόψει ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Τραμπ κι ενώ προηγήθηκε μια ανοδική κίνηση στις τιμές που προκλήθηκε από απειλές αναφορικά με τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές υποχωρούν σε μια ημέρα που οι περισσότερες αγορές έχουν αργία -λόγω της Δευτέρας του Πάσχα των Καθολικών που συμπίπτει με το φεστιβάλ Qingming της Κίνας- ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου είχαν σημειώσει άνοδο κατά την έναρξη της εβδομάδας, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά λόγια να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν, απαιτώντας μάλιστα από την Τεχεράνη να υποκύψει στις απαιτήσεις του για μια συμφωνία που θα σταματήσει τη διαταραχή της ναυτιλίας στον Κόλπο.

Οι τιμές παρουσίασαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές, με τον δείκτη αναφοράς των ΗΠΑ West Texas Intermediate να υποχωρεί προς τα 109 δολάρια το βαρέλι, σε ποσοστό που ξεπέρασε και το 2%. Την ίδια στιγμή το Brent καταγράφει πτώση άνω του 1% και «γλιστράει» κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτές ανέφεραν ότι μια έκθεση του Axios, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούσαν όρους με περιφερειακούς μεσολαβητές για μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών, είχε ηρεμήσει το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα.

«Οι αγορές αρχίζουν να φλερτάρουν με την ιδέα ενός μερίσματος ειρήνης», σύμφωνα με τον Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management που έσπευσε να κατεβάσει τον πήχη των προσδοκιών μιλώντας στο Bloomberg για προσωρινή αλλαγή. Από την πλευρά του ο στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg Markets Live, Μαρκ Κράνφιλντ, σχολίασε ότι η αντίδραση της αγοράς δείχνει πόσο πολύ επιθυμούν οι επενδυτές να δουν μια αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Μάλιστα πρόσθεσε ότι αν ο Πρόεδρος Τραμπ διαψεύσει τις ελπίδες για κατάπαυση του πυρός κατά την ομιλία του αργότερα σήμερα, αυτό το θετικό κλίμα θα αντιστραφεί.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

