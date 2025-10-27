Υποχωρεί κάτω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά σήμερα επεκτείνοντας τις απώλειες από τη χειρότερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μείωσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 3,2% κάτω από τα 3.990 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την απότομη διακοπή της ραγδαίας ανόδου την περασμένη εβδομάδα, λόγω ανησυχιών ότι η ρεκόρ άνοδος είχε προχωρήσει υπερβολικά. Οι τιμές μειώθηκαν στα 3.970,81 δολάρια ανά ουγγιά νωρίτερα στη συνεδρίαση, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 4.019,70 δολάρια.

Οι διαπραγματευτές του εμπορίου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν προετοιμάσει μια σειρά διπλωματικών επιτυχιών για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε μια σύνοδο κορυφής αυτή την εβδομάδα. Μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου μπορεί να μετριάσει ορισμένους από τους οικονομικούς κινδύνους και τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν ενισχύσει το πολύτιμο μέταλλο.

Η ραγδαία άνοδος που ώθησε το χρυσό σε ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 4.380 δολάρια την ουγγιά την περασμένη Δευτέρα έχει από τότε αντιστραφεί, λόγω ενδείξεων ότι το μέταλλο είχε υπερτιμηθεί. Η λεγόμενη «διαπραγμάτευση υποτίμησης» και τα στοιχήματα για μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ήταν οι πρόσφατοι παράγοντες που οδήγησαν σε κέρδη, προσελκύοντας κερδοσκόπους λιανικής που συνέβαλαν στην υπεραγορά του χρυσού. Ο χρυσός εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο άνω του 50% φέτος, υποστηριζόμενος από τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 3,6% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,4% στα 1.592,03 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 1,8% στα 1.402,98 δολάρια.