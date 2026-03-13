Ξανά πάνω από τα $100 το βαρέλι το πετρέλαιο, συνεχίζονται οι αναταράξεις στα χρηματιστήρια

Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν σε σημαντική πτώση τα χρηματιστήρια στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λόγω ανανεωμένων φόβων ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τις προμήθειες ενέργειας, εντείνοντας τους φόβους για μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεί, δήλωσε σε ομιλία του την Πέμπτη ότι το Στενό του Ορμούζ, ένας ζωτικός δίαυλος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, πρέπει να παραμείνει κλειστό και ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει άλλα μέτωπα στον πόλεμο εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς, Αλίρεζα Τανγκσίρι, επανέλαβε την απειλή μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, προειδοποιώντας για «τα πιο σφοδρά πλήγματα στον επιτιθέμενο εχθρό».

Παράλληλα, αυξήθηκαν τα στοιχήματα στην αγορά προβλέψεων Kalshi ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να εισέλθει σε ύφεση φέτος, με την πιθανότητα να φτάνει το 32%, το υψηλότερο ποσοστό για το 2026.

Η τιμή του διεθνούς αναφοράς πετρελαίου τύπου Brent εκτοξεύθηκε κατά 9,22% και έκλεισε στα 100,46 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη. Ήταν η πρώτη φορά που το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια από τον Αύγουστο του 2022. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 9,72%, κλείνοντας στα 95,73 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν υψηλές στο εγγύς μέλλον, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ρομπ Θάμελ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Tortoise Capital, μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC την Παρασκευή.

Ωστόσο, αναμένει ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν προς το τέλος του έτους, καθώς οι ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ πιθανότατα θα επανεκκινήσουν. «Μέχρι τον Δεκέμβριο, η προσφορά πετρελαίου θα είναι καλύτερη, θα είναι υψηλότερη, οπότε αν καταφέρετε να φτάσετε στον Δεκέμβριο, θα μπορείτε να αγοράσετε πετρέλαιο πολύ φθηνότερα», είπε.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 98 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025, πριν πέσει στα 71 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

Η τιμή του πετρελαίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ θα επανεκκινήσουν, ανέφεραν αναλυτές της ING, προσθέτοντας ότι χωρίς την επανέναρξη της ροής, οι τιμές θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλές.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να υποβαθμίσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, θα ωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές, ενώ τόνισε ότι η προτεραιότητά του είναι να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν προσωρινά την αγορά ρωσικού αργού που είναι ήδη στη θάλασσα, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι αγορές ενέργειας, χαρακτηρίζοντας την αύξηση των τιμών ως «προσωρινή αναστάτωση».

Στα ασιατικά ταμπλό, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,3% στις πρώτες συναλλαγές της Ασίας.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 2%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε μείωση 1,4%. Η μετοχή της Honda Motor κατέρρευσε κατά πάνω από 6%, αποτελώντας το σημαντικότερο βαρίδι για τον δείκτη Nikkei, αφού ο κατασκευαστής αυτοκινήτων προέβλεψε την πρώτη του ετήσια ζημία εδώ και σχεδόν 70 χρόνια.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 3% και ο μικρής κεφαλαιοποίησης δείκτης Kosdaq έχασε σχεδόν 2%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,3%.

Στις ΗΠΑ, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν χαμηλό κλείσιμο για το 2026, με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average να υποχωρεί σχεδόν 740 μονάδες, κλείνοντας κάτω από τις 47.000 για πρώτη φορά φέτος.

Ο δείκτης S&P 500 έχασε 1,5%, κλείνοντας στις 6.672,62, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 1,8%, κλείνοντας στις 22.311,98.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow υποχώρησαν κατά 0,03%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,21%, ενώ τα συμβόλαια του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 0,12%.

Οι επενδυτές περιμένουν τα κρίσιμα δεδομένα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters προβλέπουν ότι ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή, θα έχει αυξηθεί κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, ενώ ο βασικός δείκτης αναμένεται να έχει επιταχυνθεί στο 3,1%.

