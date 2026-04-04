Βουτιά στις τιμές του κακάο αλλά ακριβότερες έως 14% οι πασχαλινές σοκολάτες

Παρά τη σημαντική πτώση των τιμών του κακάου σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του προηγούμενου έτους, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβότερα τις πασχαλινές σοκολάτες, σύμφωνα με τη Wells Fargo Agri-Food Institute.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια πάγια πρακτική των εταιρειών τροφίμων, που όταν αυξάνουν τις τιμές αργούν να τις μειώσουν ξανά όταν το κόστος των πρώτων υλών μειώνεται. Οι καταναλωτικές δαπάνες για το Πάσχα αναμένεται να αγγίξουν το ποσό-ρεκόρ των 24,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής Πώλησης. Κατά την περίοδο 2024-2025, όταν οι τιμές του κακάο εκτινάχθηκαν οι μεγάλες σοκολατοβιομηχανίες προχώρησαν σε αυξήσεις τιμών που έφτασαν έως και 20%, όπως επισημαίνει το Wells Fargo.

Ωστόσο, αυτό τον καιρό ενόψει της πασχαλινής περιόδου, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με τη σοκολάτα να κοστίζει περίπου 14% περισσότερο σε ετήσια βάση στις αρχές του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Datasembly.

Σε βάθος πενταετίας, το κόστος ενός πλήρους πασχαλινού καλαθιού έχει αυξηθεί κατά 71%, με περίπου το 75% της ανόδου να αποδίδεται στα γλυκά, σύμφωνα με ανάλυση.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του κακάου έχουν υποχωρήσει σημαντικά, από επίπεδα άνω των 12.000 δολαρίων ανά μετρικό τόνο στα τέλη του 2024 σε περίπου 3.000 έως 3.300 δολάρια σήμερα.

Παρά τη μείωση αυτή, οι τιμές λιανικής της σοκολάτας δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Ένας βασικός λόγος είναι ότι τα περισσότερα πασχαλινά προϊόντα έχουν παρασκευαστεί μήνες νωρίτερα, σε μια περίοδο όπου το κόστος του κακάου ήταν αισθητά υψηλότερο, γεγονός που συνεχίζει να επηρεάζει τις τελικές τιμές.

Κακάο

