ΒΕΘ: Ζητά παράταση για την καθολική εφαρμογή του ΙRIS

Να δοθεί παράταση λίγων μηνών για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS και να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος διασύνδεσής του με το POS, ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη, ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, τονίζει πως είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή επιβολή προστίμων από την 1η Νοεμβρίου, σε επιχειρήσεις που -χωρίς δική τους ευθύνη- δεν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν εγκαίρως με το νέο πλαίσιο.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, ωστόσο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βάρος των επιχειρήσεων. Υπογραμμίζει πως η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο νέος εξοπλισμός και οι τεχνικές συνδέσεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετο κόστος, ενώ στην παρούσα οικονομική συγκυρία θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποστηρίζονται στη λειτουργία τους και να μην κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμων που δεν προκύπτουν από δική τους υπαιτιότητα.