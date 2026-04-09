Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Οι εκδρομείς του Πάσχα γέμισαν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων με τιμές βενζίνης και πετρελαίου πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ελπίζουν όμως ότι η επιστροφή τους θα γίνει λίγο πιο οικονομικά, συνέπεια της βουτιάς των διεθνών τιμών. Τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν στην αντλία την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η όποια μεταβολή φτάνει πάντα με καθυστέρηση, αφού περάσει από το χρηματιστήριο των διυλισμένων προϊόντων.

«Θεωρώ ότι την Τρίτη του Πάσχα, αν συνεχιστεί φυσικά αυτή η πτώση, θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών», τόνισε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.

Στη λιανική, αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης σταθεροποιήθηκαν μεν τις τελευταίες ημέρες, αλλά σε επίπεδα πάνω από 2,07 ευρώ το λίτρο. Στο 1,37 το υγραέριο κίνησης, μικρή άνοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Το πρώτο δελτίο τιμών μετά το Πάσχα των Καθολικών καταγράφει αυξήσεις τόσο στη χονδρική όσο και στην αντλία, την ώρα που οι διεθνείς τιμές κινούνται πτωτικά.

Πάνω από 610.000 αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέχρι το μεσημέρι, οι πρώτες πιστώσεις του fuel pass αφορούν αιτήσεις της Μεγάλης Δευτέρας.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και ψηφιακής διακυβέρνησης, δήλωσε: «Ήδη έχουν ξεκινήσει και από σήμερα και οι πρώτες πληρωμές μέσω της ΔΙΑΣ, προκειμένου όπως έχουμε πει εντός δύο ημερών να γίνεται και η καταβολή των χρημάτων στην κάρτα κάθε ενός πολίτη».

Από 40 έως 60 ευρώ τα ποσά για ιδιοκτήτη αυτοκινήτου από 25 έως 35 ιδιοκτήτη μοτοσυκλέτας. Μεγάλη Πέμπτη υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8 9,0, ενώ από 10 έως 30 Απριλίου η πλατφόρμα ανοίγει για όλα τα ΑΦΜ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση στους ανηλίκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Συμφωνία Δένδια με ΕΤΕπ: Ενεργειακή αναβάθμιση στρατοπέδων και εξοικονόμηση 17,2 εκατ. ευρώ

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Θεόβη Στύλλου: Είναι κοσμικό αστείο το ότι έφυγα από τη δικηγορία και τελικά υποδύομαι τη δικηγόρο στο “Μπαμπά σ’ αγαπώ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τρίκαλα: Κάθειρξη τριών ετών σε 33χρονο που απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του με καραμπίνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Παπασταύρου: Τον Φεβρουάριο η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς μετά τις “επιθέσεις” φιλοϊρανικών ομάδων